Slovenci bodo v novem letu hujšali in bolj varčevali

LJUBLJANA – Začetek leta, natančneje rečeno, prvi dnevi po vstopu v novo leto, so marsikje po svetu čas, ko se sprejemajo različne novoletne zaobljube, točno, ko ljudje sami sebi in svojim najbližjim obljubijo, kaj vse želijo oziroma nameravajo doseči v naslednjih 12 mesecih. Podobno je, pardon, naj bi bilo tudi v Sloveniji. No, kot je pokazal rezultat najnovejše ankete, ki jo je za Slovenske novice opravila skupina anketarjev v računalniško podprtem studiu Delovega oddelka za tržne raziskave (anketarjev Delovega Stika) – anketiranje je potekalo na reprezentativnem vzorcu od 29. decembra 2016 do 5. januarja 2017, med 15. in 21. uro, ter po Cati+Cawi metodi zbiranja podatkov –, kar 80 odstotkov vseh državljank in državljanov Slovenije letos (ob vstopu v novo leto 2017) naj ne bi sprejelo prav nobene novoletne zaobljube. Če že, so jih (pogosteje) sprejeli državljani z osnovnošolsko izobrazbo (kar 38 odstotkov teh), tisti v starosti od 55 do 64 let (32 odstotkov) in ženske (28 odstotkov).

