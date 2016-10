Slovence zanimajo diamantni pogrebi

LJUBLJANA – V Sloveniji vedno nekoliko zaostajamo za najbolj razvitimi. Tako je tudi na področju rojstva in smrti. Vendar vse kaže, da jih v obojem dohitevamo. Potem ko je veliko nosečnic že dobilo priložnost, da rodijo tako, kot hočejo same, in ne kot jih silijo zdravniki, in zato pred porodom napišejo porodni načrt, ki ga pokažejo osebju v porodnišnici, se zdaj lahko tudi pokopljemo, kakor želimo sami. S pogrebnim načrtom.



Gre za novost v Sloveniji, kjer se veliko svojcev pokojnikov srečuje s podivjanimi cenami za pogrebne storitve in kjer na žalujoče preži ogromno pasti, v katere lahko padejo, ko želijo pokopati starše, zakonce, stare starše in druge bližnje sorodnike. Osnovna cena pogreba z žaro, ta v Ljubljani znaša 593 evrov, je namreč zelo daleč od realne cene, saj ji je treba dodati še vse mogoče, kar pritiče pogrebni slovesnosti, od cvetja, pevcev, glasbenikov, trobente, pogrebnega govora, žalne knjige, okvirja za fotografijo in fotografa do osmrtnice. Plačilo za vse to zelo hitro naraste na več tisoč evrov. Mnogi so ob visokih stroških šokirani, vendar nekako le zberejo denar, saj si njihova ljubljena oseba vendar zasluži dostojanstveno slovo.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«