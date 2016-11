Slika Marije Pomočnice čudežno preživela požar

LJUBLJANA – Sredi 17. stoletja si je ljubljanski odvetnik Ivan Bučar na vzpetini južnega pobočja Golovca dal postaviti dvorec Rakovnik. Zamenjal je mnoge lastnike, preden so ga pred 115 leti, 23. novembra 1901, naselili prvi salezijanci, duhovni sinovi sv. Janeza Boska (1815–1888), med njimi že trije Slovenci.



Od dvorca je do današnjih dni, stisnjen med novejše zgradbe, ostal le še osrednji del. V prejšnjem stoletju je novi simbol Rakovnika postala mogočna rdečkasta cerkev Marije Pomočnice.



Pred nekaj tedni je v drugem nadstropju stavbe, ki se drži cerkve, v pisarniških prostorih salezijanske založbe Salve izbruhnil požar. Gasilci Gasilske brigade Ljubljana, ki so požar pogasili, so v poročilu še dodali, da se je »ena oseba v požaru zaradi vdihavanja dima zastrupila z ogljikovim monoksidom; reševalci nujne medicinske pomoči so jo odpeljali v UKC Ljubljana«.



Janez Potočnik, predstojnik salezijancev, je po požaru, ki je »skoraj v celoti uničil upravni in nekaj delovnih prostorov skupaj z računalniško opremo, delno pa so poškodovani tudi prostori trgovine«, dejal: »Bogu in Mariji Pomočnici smo hvaležni, da ljudje niso utrpeli hujših posledic in da se požar, tudi po zaslugi prizadevnih ljubljanskih gasilcev, ni razširil na druge prostore in cerkev Marije Pomočnice. Zaradi požara bo delovanje založbe do nadaljnjega oteženo, trgovino pa bomo skušali čim prej usposobiti. Za razumevanje in za vse oblike podpore, tudi za morebitno pomoč pri obnovi, smo vam iskreno hvaležni.«

