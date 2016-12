Slavna Ariana Huffington se povezuje s Slovenijo

LJUBLJANA – Novoustanovljena platforma za dobro počutje podjetij in posameznikov ter izboljšanje učinkovitosti Thrive Global, ki jo je ustanovila in jo vodi svetovno znana medijska podjetnica Arianna Huffington, je sklenila partnerstvo z Antenna Group.

Skupina Antenna Group bo platformi Thrive Global nudila podporo prek svoje enote Amplifier, ki s svojimi številnimi lokalnimi zvezami in naborom medijskih kanalov digitalnim podjetjem nudi najboljše možnosti za hitrejšo širitev na tradicionalno težko dosegljive trge.

»Thrive Global bo imel velik vpliv na naša življenja in delo, zato me veseli, da bomo z Arianno in njeno ekipo sodelovali pri doseganju teh ciljev. Enoto Amplifier smo ustanovili prav zato, da bi lahko sodelovali s tako inovativnimi podjetji, kot je Thrive Global. Že zdaj dosegamo odlične rezultate pri ustanavljanju in razvoju dobičkonosnih in digitalnih podjetij. Poleg tega lahko z našo pomočjo podjetja na trgih, ki jih obvladujemo, rezultate, za katere bi sicer potrebovali pet let, dosežejo v enem samem letu,« je dejal izvršni direktor Antenna Group Theodore Kyriakou.