Slavna Alma podarila svoje ure otrokom

JESENICE – Ko so se šolske počitnice šele dobro začenjale, je Alma Rekić zagnala še eno od svojih dobrodelnih akcij. Na pobudo slavne slaščičarke in žirantke v oddaji MasterChef so pod okriljem Ljudske univerze Jesenice številni ljudje dobrega srca v poletnih tednih zbrali toliko šolskih potrebščin, da so z njimi popolnoma opremili 20 jeseniških osnovnošolcev. Tik pred začetkom šolskega leta je bilo tako v prostorih jeseniške ljudske univerze kar šest miz do zadnjega centimetra zapolnjenih z zvezki, barvicami, mapami, copati, novimi šolskimi torbicami in vsem, kar je v zadnjih dneh kar kopnelo s polic slovenskih knjigarn. Podarjene šolske potrebščine so pravično razdelili med učence štirih jeseniških osnovnih šol. »V novem šolskem letu je na naši šoli veliko tujcev, predvsem iz Bosne in Makedonije, ki so se ravno preselili v Slovenijo. Ker imajo že s selitvijo veliko stroškov, jim bo ta pomoč še kako prav prišla,« je pojasnila Bernarda Hribar, svetovalna delavka na Osnovni šoli Koroška Bela. Kot je dejala, je na tej šoli okoli 400 učencev, med katerimi je 30 takšnih, ki zaradi socialne stiske potrebujejo takšno ali drugačno pomoč.