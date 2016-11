Slavek in Suzana skupaj v vodo  in ogenj

GORNJA RADGONA – Slovenski gasilci in gasilke so pripravljeni tvegati življenje, ko je treba pomagati, znani pa so tudi po tovarištvu in družabnosti. V teh jesenskih dneh, ko so vinske kleti, shrambe in zamrzovalniki polni pridelkov narave in pridnih rok, sta se za skupni skok »v ogenj in v vodo« odločila dolgoletna gasilca, 65-letni Slavek Žižek in 52-letna Suzana Fekonja. Veseli dogodek gasilske poroke so pripravili v gasilskem domu PGD Stavešinci, kjer so v prisotnosti številnih gasilcev, svojcev in prijateljev izpeljali civilni obred. V imenu občine Gornja Radgona in Republike Slovenije sta ga opravila Aleksander Grah in matičarka Stanka Kralj, priči mladoporočencev pa sta bili prav tako dolgoletna gasilca: ženinu je stal ob strani brat Srečko, nevesti sin Marko.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«