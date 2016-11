Sladki spomini

Sadni visoki C, sladko-kisli jabolčni bomboni z zabavnim šumečim učinkom, živalce iz rožnate pene, gumijaste stekleničke z okusom kole, lizike, sladkorni obeski za smrečico – razstavne police Slovenskega etnografskega muzeja (SEM) so ta teden napolnili bomboni vseh okusov, vrst in oblik. Izdelki blagovne znamke Šumi, ki letos praznuje častitljivih 140 let, so ne glede na tok zgodovine vse od začetkov 1876 pogumno sledili svetovnim smernicam in prinašali k nam ščepec blišča zahodnih trgovin tudi v časih, ko so bile police naših v primerjavi s tujimi veliko bolj puste.



Pogumna Josipina Šumi



Razstavo Bonboni vseh generacij, ki si jo bo mogoče ogledati vse do januarja, so slovesno odprli v četrtek. Poleg sprehoda mimo steklenih vitrin s slaščicami, ki so marsikaterega obiskovalca spomnili na čarobne trenutke otroštva, so se zbrani zabavali ob ogledovanju Šumijevih TV-oglasov. Mnogi med njimi, denimo oglas za visoki C, ki ga je narisal Miki Muster, so pustili pečat v popularni kulturi. Poleg načina izdelave bombonov, s katerim obiskovalce seznanja ena od dveh projekcij na razstavi, je zbrane pritegnila tudi pisana zgodovina podjetja, o kateri so lahko razen na razstavljenem časovnem traku izvedeli več tudi od govornice na odprtju, produktne vodje blagovne znamke Šumi Jerneje Strmšek Turk.



Poseben vtis je naredila zgodba pogumne Josipine Šumi, ki je leta 1888, ko je bilo za žensko kaj takega skorajda nezaslišano, kot ločena sama prevzela proizvodnjo in podjetje ter ga popeljala na uspešno pot, na kateri ostaja vse do danes. V razstavi so uživali tudi najmlajši udeleženci, ki so lahko sodelovali na posebnih, z bomboni obarvanih delavnicah.



Glede na to, da so odprtje razstave, ki bo na ogled do 17. januarja, zaznamovale znane sladkarije, ni nič čudnega, da je bilo še kako sladko tudi slovo: zbrani so poleg slastne torte preizkušali nekatere Šumijeve sladkarije.