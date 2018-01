Slaba volja pri Cerarjevih, kriva sta Kopač Mrakova in dvig minimalne plače

LJUBLJANA – Ministrica za delo Anja Kopač Mrak, katere predlog o zvišanju minimalne plače za 4,7 odstotka je dvignil precej negodovanja zlasti v SMC, bo po napovedih pred današnjo sejo vlade razloge zanj predstavila premierju Miru Cerarju. Predlog je sicer izhodišče za razpravo socialnih partnerjev na petkovi seji ekonomsko-socialnega sveta.

Po zakonu o minimalni plači njeno višino za posamezno leto določi resorni minister po predhodnem posvetu s socialnimi partnerji. Pri določitvi se mora upoštevati letna stopnja inflacije v decembru predhodnega leta, lahko pa tudi gibanje plač, gospodarska rast in gibanje zaposlenosti. Višina mora biti v uradnem listu objavljena do konca januarja posameznega leta, velja pa za delo za polni delovni čas od 1. januarja.

Ministrica se pred objavo predloga, da bi se minimalna plača letos zvišala na 842,79 evra bruto oziroma 638,42 evra neto, ni posvetovala z vlado, kot se je lani, zato je to razburilo zlasti SMC. Tudi ministrica za finance Mateja Vraničar Erman od Kopač Mrakove pričakuje argumente, na katerih temelji predlog za dvig minimalne plače. »Vse številke, ki bi lahko utemeljevale dvig minimalne plače, so precej nižje od predlaganega dviga,« je ocenila.

Odzivi sindikatov in delodajalcev so pričakovani. V sindikatih menijo, da bi moral biti dvig višji, delodajalci pa pravijo, da je previsok in da bo mnogim podjetjem povzročil težave. »Verjamem, da gospodarstvo ta strošek zmore,« je ob ponedeljkovi predstavitvi predloga dejala Kopač Mrakova, ki je ponovila, da bi pritisk na dvig minimalne plače zmanjšali s spremembo plačnega modela.