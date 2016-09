Slaba banka: 45 zaposlenih si bo razdelilo 176.599 evrov

LJUBLJANA – Pri DUTB bodo poleg četrt milijona evrov za delovno uspešnost razdelili še poseben dodatek na lojalnost. Tega naj bi prejelo 45 od 165 zaposlenih v DUTB, poroča Večer.

Za dodatek na lojalnost je namenjenih 176.599 evrov, dodatek pa še urejajo v pravilniku o plačah, nagrajevanju in napredovanju. Dodatek bodo izplačali v dveh delih, januarja in julija 2017. Za delovno uspešnost v letu 2015 je vsota izplačil znašala 243.761 evrov bruto, prejelo pa ji je 82 zaposlenih. Med temi ni tistih, ki so jih prevzeli iz Probanke. V DUTB pojasnjujejo: »Lojalnost je pomembna zaradi kontinuitete in posameznikov, ki lahko prispevajo k doseganju zastavljenih ciljev in brez katerih družba ne bi uspešno pokrivala nekaterih področij.«

DUTB mesečno za plače in prispevke porabi milijon evrov, na letni ravni pa skupaj z dodatkoma za delovno uspešnost in lojalnost več kot 12 milijonov. Ob tem je treba povedati še to, da je imel DUTB lani osem milijonov evrov izgube in ne dosega zahtevanega 8-odstotnega donosa.