Slab zrak jih pobije kar tisoč na leto

LJUBLJANA – Slovenija se že skoraj dva tedna utaplja v onesnaženem zraku. V Ljubljani, Zasavju, Celju, Mariboru, Murski Soboti in še v nekaterih drugih mestih lahko vsak, brez merilnih naprav, dobesedno čuti, kako slab zrak vdihavamo. Namesto o prihajajočih praznikih se mnogi pogovarjajo o količini trdnih delcev, in kadar presežejo kritično dnevno količino, raje ostajajo v zaprtih prostorih, a večini ljudi se jim nikakor ne uspe izogniti.



Vremenoslovci in drugi strokovnjaki seveda vestno merijo onesnaženje in dnevna preseganja, prav tako medicina ves čas opozarja, kako škodljivi so trdni delci za naše zdravje. Razen opozoril pa se ne zgodi nič. Vsako zimo znova nas napadejo in vsako leto si govorimo, da tako pač je.



A daleč od tega, da bi tako moralo biti! Tako mi sami kot tudi naša država se ne bi smeli vdati v usodo, saj jo imamo prav zato, da poskrbi za nas in za naše zdravje. Zato smo preverili, kaj je storila in kaj počne, da bi se izpusti trdnih delcev vendarle zmanjšali. V drugih državah namreč sprejemajo raznorazne ukrepe, kadar je onesnaženost močna, kot so omejitve prometa in brezplačen javni prevoz, pri nas pa nič ne kaže, da bi se poskušalo omejevati ali udeležence v prometu ali celo lastnike kurilnih naprav, ki so v Sloveniji zdaj največji onesnaževalci.

