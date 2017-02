Skuta pride na tržnico še topla

O mladem sirarju Anžetu Pirnatu iz Doba pri Domžalah, ki ga je k tej dejavnosti spodbudila izdelava poslovnega načrta, del študija na domžalski srednji trgovsko-ekonomski šoli, smo že pisali. Domiselni in marljivi 23-letnik je idejo, ki jo je razvil v šoli, bolj iz radovednosti in brez visokoletečih sanj, tik pred vpisom na fakulteto pozneje uresničil. Izkazalo se je, da se ne bi mogel odločiti bolje. Mlado sirarstvo, ki ga je poimenoval preprosto Sirarstvo Pirnat, je kmalu začelo poslovati dovolj uspešno, da se je odločil postaviti študij na stran. Danes njihove izdelke že dobro poznajo kupci osrednje ljubljanske tržnice. Kupujejo jih na Pogačarjevem trgu, na stojnici na pokriti tržnici. Tam jim prijazna prodajalka Julijana, včasih pa tudi sam sirar, postrežeta s katerim od okusnih, svežih mlečnih izdelkov, ki so, o tem smo se lahko prepričali na obisku v Pirnatovi sirarni, pripravljeni z ljubeznijo.



Zdrave krave, dobro mleko



Dobrote iz Pirnatovega sirarstva se rojevajo v Dobu pri Domžalah, na družinski kmetiji, ki stoji na enem od tamkajšnjih hribčkov. Tam je, poleg družinske hiše in sirarne, srčika kakovosti vsakega sirarskega izdelka, hlev, v katerem prebiva od 60 do 65 glav živine. Kako dobri bodo skuta, sir, smetana, kajmak in druge dobrote, ki jih dobite na njihovi stojnici na tržnici, je močno odvisno prav od zdravja in zadovoljstva tukajšnjih prebivalk. »Začne se že na travniku, ko se kosi. Kosilnica ne sme biti preveč pri tleh, najbolje je, če reže travo od 7 do 10 centimetrov visoko. Če se mrva med košnjo zmeša z zemljo, lahko denimo v krmo zaide listerija, ki okuži mleko. Ves čas morajo biti čisti tudi žlebovi, iz katerih živali jedo. Na krave in posledično na mleko lahko slabo vplivajo še drugi dejavniki, denimo stres. Kadar je slabo vreme ali na primer za novo leto, če v vasi preveč poka, upadeta količina in kakovost mleka. Letos se je po štirih letih po zaslugi manjše količine pirotehnike v vasi (ker imamo odprt hlev, krave vidijo rakete) zgodilo, da za novo leto nismo imeli težav,« razlaga mladi lastnik sirarne.



V kraljestvu beline



Sirarna Pirnat stoji v bližini hleva. Prostor je dokaj majhen, velik kot srednje velika kuhinja, obložen z belimi ploščicami in opremljen z najnujnejšimi sirarskimi napravami, kot so kotli, hladilnik in miza, na kateri sirar pripravlja skuto in druge izdelke, ki potrebujejo več kot le obdelavo v kotlu. Zaradi varčevanja z energijo je Anže pod sirarno zgradil kotlovnico, ki segreje večino vode, potrebne za pripravo sirarskih izdelkov. Morda niste vedeli, a voda je pri sirarstvu še kako potrebna surovina in sirarji je med pripravo izdelkov porabijo ogromno. Ko so kotli v zagonu, odvečna voda izteka, zato so bleščeče čiste ploščice na tleh pogosto mokre, okna v delavnici pa zarošena. Največji kotel ima ob strani zaslon, na katerem so vidni gumbi z imeni mlečnih izdelkov. Smetana, jogurt, skuta le s pritiskom na gumb – kako preprosto! »Tako enostavno pa ni,« se zasmeje mladi lastnik sirarne. »Še vedno smo kmečko sirarstvo in veliko dela je ročnega,« pravi.



Vsaka podrobnost šteje



Ročno delo je po sirarjevem mnenju prednost, saj tako ves čas ve, kaj se dogaja z mlekom. »Mi ne dodajamo nobenih konzervansov, nobenih sredstev za uravnavanje kislosti ali sredstev za uravnavanje strukture. Naši izdelki zato niso vedno enaki, razlikujejo se glede na letni čas in krmo. Čez dva meseca, ko bo spet sveža, bo okus malce drugačen. Pri skuti sem na primer opazil, da je spomladi nekako bolj svež,« pravi. Med ročnimi deli, ki jih opravi kmečki sirar, je opravek, katerega podrobnosti vsak pravi sirar skrbno skriva. Gre za količino in vrsto kultur, ki jo vnese v mleko, da so njegovi izdelki na koncu okusni na prav poseben način, značilen za sirarno.



Še toplo na tržnico



Sirarstvo ni poklic za tiste, ki si želijo lagodnega življenja. »Vstanem ob štirih zjutraj in zaženem pinjo, ki potrebuje približno 45 minut. V tem času nahranim krave in se uredim, poberem izdelke in se odpeljem v Ljubljano. Skuta se v 90 odstotkih niti ne ohladi, ko že pride na tržnico. Konkurenca je tako huda, da je, če nimaš res vseh izdelkov svežih, če ne delaš vsega s polno paro, bolje, da kar zapreš trgovino,« meni. Domov se vrne okoli osmih. Pol ure porabi za čiščenje, nato se znova loti priprave mlečnih specialitet. »Tri do štiri dni na teden poskušam biti v sirarni, preostalo pa pomagam pri drugih opravilih,« pravi. Teh na kmetiji seveda nikoli ne zmanjka. Ne nazadnje je tu še poslovni del, stroški, računovodstvo in vse, kar spada zraven. Pri delu mu pomagajo starši Andrej in Barbara, pred porodniško pa je par pridnih rok priskrbela žena Suzana. Sirar upa, da se mu bo čez leta pridružila še mala Zoja, ki že zdaj skupaj z mamico z veseljem obišče očetovo sirarno.