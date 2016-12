Skupna armada nič več le sen?

BRUSELJ, LJUBLJANA – Ko smo že skoraj verjeli, da lahko pozabimo na tako imenovane Junckerjeve sanje o ustanovitvi skupne vojske EU, s katero naj bi nadgradili dozdajšnje priložnostno (so)delovanje vojska držav članic EU in njihovo vključenost v Natu, so nekateri evropski mediji še pred koncem vojaške vaje European Wind 2016 (Evropski veter 2016) začeli opozarjati – na tej vojaški vaji na severu Italije, natančneje v Furlaniji, ki se je končala minuli četrtek, so sodelovali vojaki Italije, Slovenije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške, kot opazovalci pa tudi še (že) pripadniki albanske vojske – da je bila vaja pravzaprav politično sporočilna oziroma pomembna tudi še zato, ker je posredno potrdila, da se v Bruslju znova oživlja zamisel o ustanovitvi skupne vojske EU. Mimogrede, ste opazili, da v Sloveniji sodelovanja slovenskih vojakov na tej na vaji v sosednji Furlaniji ni tako rekoč nihče omenil? No, v dveh sporočilcih za javnost, ki ju še vedno lahko najdete v arhivu na spletni strani Slovenske vojske, so sicer res omenili, da se bo v ponedeljek, 21. novembra, z uvodno slovesnostjo na glavnem trgu v Gemoni tudi uradno začela mednarodna vojaška vaja EU Wind 2016 itn. Le tam lahko preberemo, da je vaja, ki je potekala na območju Gemone, namenjena končnemu preverjanju oziroma certifikaciji Battle Group EU (Evropske bojne skupine) 17-1, enote, ki bo v sklopu pobude Defense Cooperation Initiative zagotavljala visoko stopnjo pripravljenosti za delovanje v sklopu evropskih (vojaških) sil. Pripravljenost za delovanje v sklopu evropskih vojaških sil!



V Natu ali pod evropsko zastavo



Kakor koli, bojna skupina EU sicer šteje približno 1500 pripadnikov, kontingent slovenskih vojakov zanjo pa le 194 pripadnikov. Slednjega sestavljajo motorizirana četa, skupina vojaških policistov, logistični podporni element ter posamezni pripadniki v poveljstvih bojne skupine in regimenta.

