Skupina Mercator lani z 72,7 milijona evrov čiste izgube

LJUBLJANA – Skupina Mercator je lani ustvarila nekaj manj kot 2,5 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 4,5 odstotka manj kot predlani. Po predlanskih 20,2 milijona čistega dobička je lani beležila 72,7 milijona evrov čiste izgube. Med vzroki navajajo prenovo trgovin, napore za povečanje konkurenčnosti in slabitve terjatev do družb v sistemu Agrokorja.

Manjši prihodki so med drugim posledica osredotočanja na osnovno dejavnost – lani so odprodali dejavnosti Modiane in Intersporta–, vlaganj v konkurenčnost ponudbe, večjega števila začasno zaprtih trgovin zaradi prenov v primerjavi z letom 2015 ter oblikovanja dodatnih slabitev terjatev do družb v sistemu lastnika, je Mercator sporočil prek spletni strani Ljubljanske borze.

Družba Poslovni sistem Mercator je imela 1,35 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 3,9 odstotka manj kot predlani. Čista izguba je znašala 77,45 milijona evrov, potem ko je predlani ta znašala 3,8 milijona evrov.