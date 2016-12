Skrite jaslice na ogled

Ta naloga – po prvih letih, ko je bila za razstave najzaslužnejša Duška Švagelj in so bile jaslice namenjene le ogledovanju – niti ni tako lahka, kot se zdi. Vaščani so namreč poleg tistih jaslic, ki so jih uredili na okenskih policah in balkonih, ob vhodih in v vrtičkih svojih domov ter večino osvetlili, da jih je videti že od daleč, nekatere postavili tudi v bolj skrite niše v stoletnih kamnitih zidovih. Pri nekaterih hišah so jih postavili tudi po več, tako da je treba dobro pogledati! Na ogled bodo do Svetih treh kraljev 6. januarja 2017.



Urban Grmek Masič iz Javnega zavoda Komenski Kras, ki ima pisarno, TIC, tudi v Štanjelu, pripomni, da je razstavljenih jaslic celo več od 38, kolikor jih morajo poiskati obiskovalci (naslednjega dne so jih res našteli že 40, kar je za dobro četrtino več kot leto prej): »Vsi se niso prijavili že do 18. decembra oziroma bodo kakšne jaslice poleg cerkvenih dodali še v dneh okrog božiča. Letos smo sodelovanje še spodbudili z nagradno igro,« doda. »Ne da bi jaslice ocenjevali, vsake so po svoje lepe, temveč nagrade ponujamo tudi obiskovalcem za aktivno udeležbo v našem projektu, ki želi Štanjel narediti privlačen tudi pozimi.«



Pravila igre, pojasnjena na posebnih listih z zemljevidom vasi na drugi strani, so na voljo pri obeh vhodnih stolpih v vas in v Kvadratnem stolpu pri gradu le nekaj korakov od prostorov TIC. Med iskalci, ko bodo našli vse točke z oštevilčenimi jaslicami, jih pravilno označili na tlorisnem načrtu Štanjela ter list z vpisanimi osebnimi podatki oddali v TIC ali nabiralnik Zavoda, bodo namreč po tekmovanju izžrebali tri in jih obdarili z uporabnimi nagradami.



Nagrada za dušo pa so po svoje tudi nekatere bolj izvirne jaslice. Zlasti tiste, ki se zlijejo s posebnim kulturnim okoljem kraškega kamna in drugih tradicionalnih gradiv. Takšne so na primer jaslice ob zidcu pri eni od najstarejših, v temeljih še gotskih štanjelskih hiš: hlevček ima stranice iz tankih kamnitih plošč, skrl, pokrit pa je s starimi polkrožnimi strešniki, korci. Pozornost vzbujajo tudi jaslice, skrite pod narobe obrnjeno košarico v loncu z oljko, ter dve prav tako minimalistični postavitvi, pri katerih so postave Svete družine in v drugem primeru še odmaknjenih Svetih treh kraljev ponazorjene s kar se le da malo oblikovanimi lesenimi bruni. K razmišljanju o pravem bistvu jaslic obiskovalca pripravi tudi postavitev, ki so jo na pokrovu ene od nekdanjih vaških štirn razstavili člani Društva za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa Vezi.



Pri nekaterih prevladuje steklo, pri drugih papir oziroma karton, tretje so sestavljene iz prirezanih paličic, četrte so samo narisane. Nekatere so velike, tudi dvonadstropne, druge filigransko neznatne, k tretjim se je treba skloniti, za četrte stopiti na prste ali pritisniti nos na okensko šipo … Komu so katere najbolj všeč, razločno pokažejo vzkliki zlasti najmlajših, ki jih po navadi bolj prevzame ideja kot izvedba. Kakor je tudi prav.