Skrb vzbujajoči podatki: vsako leto se rodi manj Slovencev

LJUBLJANA – Lani so v slovenskih porodnišnicah po neuradnih podatkih našteli 19.706 otrok, kar je 92 porodov ali 0,5 odstotka manj kot leto prej.

»Končno število rojenih otrok še ni znano, glede na izkušnje iz prejšnjih let pa vemo, da je med dva in tri odstotke otrok rojenih po večplodni nosečnosti (dvojčki, trojčki). Tako ocenjujemo, da so mamice v Sloveniji v lanskem letu rodile blizu 20.000 novorojenčkov,« so zapisali v sporočilu za javnost na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Še vedno veljajo podatki, da se je, odkar spremljajo podatke, najmanj otrok rodilo leta 2003. Do leta 2010 je število naraščalo, po letu 2011 pa število rojenih otrok znova upada. Navajajo še, da je število porodov v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 upadlo v 10 porodnišnicah od 14, porast števila porodov pa so zabeležili v porodnišnicah Kranj, Murska Sobota, Slovenj Gradec in Trbovlje.