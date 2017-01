Skrb vzbujajoče: na pediatriji sprejeli več pijanih otrok

LJUBLJANA – Zaposleni na UKC Ljubljana si bodo silvestrsko noč zapomnili kot zelo pestro. Dežurni zdravniki na pediatrični kliniki so v zadnjih 24 urah namreč obravnavali kar deset otrok, ki so potrebovali zdravniško pomoč zaradi alkohola ali uživanja drog. Najvišja vrednost alkohola v krvi je bila 2,3 promila.

Brez meje tudi odrasli



»Dežurni zdravniki na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana smo v preteklih 24 urah v sprejemni ambulanti obravnavali 26 otrok, od katerih smo jih 16 sprejeli na Pediatrično kliniko UKC Ljubljana. Deset otrok je bilo obravnavanih zaradi akutnega alkoholnega opoja in/ali uživanja drog, najvišja vrednost etanola v krvi je bila 2,3 promila. Šest otrok je bilo sprejetih zaradi prebolevanja okužb, večinoma zaradi okužb dihal,« je povedal dežurni zdravnik doc. dr. Damjan Osredkar, dr. med.

Na interni kliniki so obravnavali 53 pacientov, od tega 28 ponoči, kar je nekaj manj kot lani. Trije so potrebovali pomoč zaradi preveč zaužitega alkohola, a nihče ni bil v smrtni nevarnosti.



Poškodbe zaradi pirotehnike



Na urgentnem kirurškem bloku so pregledali in oskrbeli 132 poškodovancev, 53 v nočnem času. »20 poškodovancev je bilo hospitaliziranih in med njimi eden čaka na operativni poseg. Opravili smo 52 malih in šest velikih operacij. 25 pacientov smo oskrbeli v mavčarni. Poškodovani s pirotehničnimi sredstvi so bili trije, vsi z lažjimi poškodbami – opeklinami po različnih delih telesa,« je pojasnil nadzorni travmatolog UKC Ljubljana Matej Kastelec.

»V Porodnišnici Ljubljana Ginekološke klinike UKC Ljubljana se je v letu 2017 (do 6. ure zjutraj) rodilo že pet otrok, trije dečki in dve deklici. Prvi deček je privekal na svet ob 00.19 (devetnajst minut po polnoči), nato se je ob 1.33 rodila prva deklica. Sicer smo imeli na silvestrovo 12 porodov, od tega štiri deklice in osem dečkov. V letu 2016 smo imeli v ljubljanski porodnišnici 5952 porodov, od tega kar 198 parov dvojčkov, v zadnjem mesecu leta pa so se nam kar dvakrat rodili tudi trojčki,« je povedala mag. Urša Vozelj, glavna medicinska sestra KO za perinatologijo Ginekološke klinike UKC Ljubljana.



V sporočilu za javnost so še pojasnili, da je dispečerska služba Reševalne postaje UKC Ljubljana od 19. ure 31. 12. 2016 do 7. ure 1. 1. 2017 obravnavala 87 intervencij. »Reševalna vozila Reševalne postaje UKC Ljubljana so opravila 48 intervencij, v petih primerih je intervencijo opravilo vozilo urgentnega zdravnika, 15 intervencij pa so opravili drugi izvajalci. Opravljeno je bilo tudi 19 posvetov po telefonu. V to število niso vključene intervencije, ki so jih opravile službe, ki so zagotavljale zdravstveno varstvo na prireditvah,« je sporočil Damjan Remškar, vodja izmene Reševalne postaje UKC Ljubljana.