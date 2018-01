Skorumpiranci, to je Slovenec, ki se ga bojte

LJUBLJANA – Matjaž Perc, slovenski fizik, je skupaj z brazilskimi kolegi razvil računalniški algoritem, ki lahko vnaprej, še preden se zgodijo, napove korupcijske škandale. Ugotovitve večkrat nagrajenega slovenskega znanstvenika in Brazilcev bi lahko v prihodnje uporabili v boju proti korupciji. Svoj algoritem bodo najprej v praksi uporabili v Sloveniji na področju financiranja raziskav.



Pod pretvezo črpajo javni denar

Perc je za spletni portal Slovenskih novic pojasnil, da so to področje izbrali, ker »obstaja utemeljeni sum močnih interesnih skupin znotraj slovenskega raziskovalnega prostora, ki pod pretvezo t. i. »stabilnega financiranja« prek programskih skupin že dolga leta črpajo javni raziskovalni denar, čeprav so raziskovalno tako rekoč neproduktivne. Denar, namenjen za raziskave, se torej porablja za nekaj drugega.



Res želijo odpraviti korupcijo?



V Sloveniji se zadnja leta veliko govori in piše o korupciji med politiki. Model bi tako lahko uporabili tudi za raziskavo oziroma napovedovanje političnih in/ali finančnih škandalov. Perc je pojasnil, da so take raziskave odvisne od sodelovanja vpletenih organizacij oziroma strank, »predvsem v smislu tega, ali si res želijo prepoznati korupcijo in jo po možnosti odpraviti. Za to je treba deliti podatke, ki bi omogočali relevantno analizo.« Dodaja še, »če bi za to obstajal iskren interes, bi bil zelo presenečen«.





Znanstveniki so algoritem osnovali ob pomoči podatkov o vseh brazilskih korupcijskih škandalih zadnjih 27 let. Uporabili so časovno analizo, da bi ugotovili, kako se korupcijska mreža razvija skozi leta. Perc pojasnjuje, da z metodo omrežne znanosti in statistične fizike – na tem področju so na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru že nekaj časa v svetovnem vrhu – doslej korupcije še niso raziskali.

Za podkupnine bajni denarji

Težava je predvsem v pridobivanju relevantnih in zanesljivih podatkov. Ko so ga kolegi iz Brazilije obvestili, da imajo relevantne podatke, je bilo sodelovanje takoj na dlani.

Perc se je za analizo korupcije odločil, ker ta predstavlja enega trenutno najbolj aktualnih izzivov. Svetovna banka ocenjuje, da se letno 2,6 trilijona ameriških dolarjev (več kot pet odstotkov svetovnega BDP) izgubi v korupciji, od tega gre samo za podkupnine en trilijon ameriških dolarjev.



Slovenija ni izjema

Korupcija je eden izmed glavnih razlogov za »nespametne« politične odločitve, ki dolgoročno zelo škodujejo državnemu blagostanju, pravi Perc in dodaja: »Žal tudi Slovenija tukaj ni izjema. Pogosto je očitno, da je nekdo zlorabil položaj, potem pa slišimo obrazložitve, da 'saj ni kršil(a) nobenega zakona'.«



Ugotovitve slovenskega znanstvenika in brazilskih soavtorjev so še precej sveže, zato se iz kakšne protikorupcijske komisije še niso navezali stika z njimi, da bi govorili o morebitnem sodelovanju pri lovu na skorumpirance. A bi bil Perc, če bi kdo izkazal interes, pripravljen prisluhniti in se pogovoriti o možnosti sodelovanja.