Skoraj vsa država v rdečem: grozijo nam ledene krogle

LJUBLJANA – Padavine so zajele sever in severovzhod države, sonce pa so prekrili oblaki tudi v notranjosti države. Karta verjetnosti za točo kaže, da je ta zelo verjetna praktično za vso državo (na spodnji karti obarvano z rdečo). Izjema so zgolj skrani severovzhod, jugovzhod in Primorska.

Več o vremenu preberite Danes še 32 stopinj, ponoči pa bo burno.

Aktualna karta verjetnosti padanja toče in padavin (spodnja):