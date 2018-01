Skoki zagotovo bodo

Pred dnevi sem od poznavalca izvedel, da je v Sloveniji še kakih 250.000 potencialnih smučarjev. »A še na začetku tega stoletja jih je bilo 400.000.« Obe številki sta me šokirali, saj smučarija postaja draga stvar, čeprav, paradoksalno, je rekreativna športna oprema, med drugim v diskontih, vse dostopnejša. Mile, zelene zime ustvarjajo pomladni občutek, in danes ni prav nič čudaško, če ne smučaš. Pred tridesetimi leti ni bilo tako. Nekoč sem s prijateljico, bivšo smučarko, na dan Zlate lisice sedel v bifeju ciljne arene. Lagal bi, če bi rekel, da vzdušje ni bilo prijetno, ena naših je bila zelo dobra, ampak ker sem bolj gledal ljudi, obiskovalce ob progi, ne pa samih smučark, razen v trenutku, ko so snele čelado v cilju, takrat so zanesljivo najlepše, niti nisem vedel vrstnega reda. Ko sem sredi omizja smučarskih navdušencev rekel, da tekem ne gledam in smuči že dolgo nimam več, so vsi šokirani utihnili.

