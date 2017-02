Šketa ne bo utegnil  obtožiti Fištravca?

MARIBOR – Na prvi pogled se morda komu to niti ne zdi nič posebnega. To, namreč, da so mariborski kriminalisti tokrat (četrtič; do zdaj je bil ovaden že zaradi podjemnih pogodb ter v zadevah Maks in Kurilno olje) župana dr. Andreja Fištravca kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma zlorabe uradnega položaja v zvezi s sklepanjem in-house pogodb (tako imenovanih hišnih pogodb). Zaradi zlorabe uradnega položaja. Prav imate, marsikdo si bržda težko predstavlja, kaj so nekakšne hišne pogodbe.



Kriva je zakonodaja?



Sklepanje in-house pogodb (pri tem občina odda posamezno javno naročilo, vendar to stori tako, da za izvajalca brez razpisa izbere katero od svojih podjetij, ki pa morajo biti stoodstotno v javni lasti) samo po sebi še ni nujno sporno, je pa zato lahko še kako sporno, če bi neki občini oziroma, če smo natančnejši, njenemu vodstvu – v konkretnem primeru mariborskemu županstvu – med uresničevanjem takšnih pogodb uspevalo večino denarja spraviti v žepe zasebnih podizvajalcev.

