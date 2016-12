Širokosrčne ženske so tudi letos od sile

Redkokdaj se v Sloveniji na enem kraju zbere toliko različnih ljudi iz različnih držav in govori toliko različnih svetovnih jezikov, kot se vsako leto na dobrodelnem bazarju, ki ga organizira Mednarodno združenje žensk Ljubljana SILA – IWCL. Tokrat se je dobrodelni bazar preselil na novo, še lepšo lokacijo – v dvorane Grand hotela Union, in je bil poživljen z nekaterimi novostmi, a zgodilo se je kot vsa leta doslej: vzbudil je izjemno množično zanimanje in že v prvi uri delovanja je na nekaterih stojnicah začelo zmanjkovati skrbno pripravljenih izdelkov in kulinarične ponudbe z nadvse mednarodnim okusom. Kot smo izvedeli od podpredsednice združenja Jerce Legan, zaradi tako velikega obiska resno razmišljajo, da bi prireditev raztegnili na dva dni.



Bazar SILA je kot vsako leto nekakšen uvod v praznike ob koncu leta. Začelo se je tako, da so se združile žene tujih veleposlanikov in gospodarstvenikov s Slovenkami, ki so živele v tujini, in si poskušale pomagati pri težavah in težavicah ter prilagajanju na življenje daleč od doma. A zakaj ne bi ob tem še komu pomagale, so si mislile, in tako že 23 let organizirajo prednovoletni bazar, na katerem se imamo obiskovalci priložnost srečati z izdelki, vonji in okusi z vseh celin. Kot je povedala predsednica združenja SILA Mojca Lah ob odprtju letošnjega bazarja na prelepo nedeljsko jutro v Ljubljani, so ženske iz združenja SILA zelo ponosne, da so v vseh teh letih pomagali do boljšega življenja kar 150 organizacijam in posameznikom, saj so zbrale skupno kar 1,300.000 evrov! »Letošnji izkupiček bomo namenile za pomoč ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja. Zbrana sredstva bodo prejeli Društvo SOS telefon, Združenje proti spolnemu zlorabljanju, Azilni dom za mladoletne begunce, Zavod EMMA in Društvo za nenasilno komunikacijo. Sicer pa želim, da bo današnji bazar čim bolj uspešen, da bomo zbrali čim več denarja in da bomo vsi skupaj tukaj tudi čim bolj uživali, saj smo letos pripravili tudi veliko kulture in kulinarike,« je predsednica z lepimi željami pospremila začetek bazarja.



»Letošnji bazar smo nekoliko poživili,« nam je še povedala Jerca Legan: »Na novi lokaciji smo dodali še štiri ure kulturnega programa, saj imamo na voljo velik oder, letos pa smo prvič dodali zelo pestro kulinarično ponudbo, tako da lahko obiskovalci tudi kaj pojejo, popijejo in se naužijejo glasbe.«



Da se da dobrodelnost združiti s praktičnostjo, smo pogruntali tudi številni Slovenke in Slovenci, ki vsako leto izkoristimo to izjemno priložnost in si z nakupi v dobrodelne namene založimo domače kuhinje in z darilci razveselimo svoje bližnje. Tako smo lahko na bazarju, ki je ena sama svetovna tržnica v malem, postali pri stojnicah kar 30 držav in kupili različne izdelke, na odru pa so se odvijali nastopi ne samo slovenskih, ampak tudi irskih, indonezijskih, egipčanskih, ukrajinskih, ruskih, makedonskih in srbskih umetnikov.



Težko bi rekli, katera stojnica je sprožila največ zanimanja, saj je bila gneča pri vseh enako velika. In prav vse dame, pogosto kar žene tujih veleposlanikov, so se z veseljem za en dan spremenile v prodajalke in z vsem srcem spodbujale prodajo izdelkov, ki so jih ali izdelale same ali pa so jih naročile in pripeljale iz svoje države. Tako smo se poleg bolj znanih in bližnjih držav letos še posebno razveselili stojnic Pakistana in skupaj Kenije in Ugande, pa Japonske, Irana, Indonezije, Brazilije, Rusije in ZDA. Seveda ni manjkala slovenska stojnica, kjer so slovenske dame dobro prodajale potice, med, olja, mesnine in druge značilne izdelke.