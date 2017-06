Čeprav rešujejo življenja Slovenk in Slovencev, večina med nami zanje ni še nikoli slišala. Na krvodajalske akcije se odpravijo spontano, da bi pomagali, pri tem pa ne potrebujejo nobenega pompa. Da njihova dobra dela le ne bi ostala skrita, so letos poskrbeli organizatorji akcije Daruj energijo za življenje, namenjeni spodbujanju krvodajalstva, ki poteka že sedmič.



Ob 4. juniju, dnevu slovenskega krvodajalstva, krvodajalska iniciativa javnosti predstavlja štiri izjemne krvodajalce, katerih zgodbe so nam lahko vsem v navdih. Irena Dolinšek iz Pirana svoje poslanstvo prenaša tudi na najmlajše in kot avtorica pravljice Rdeča kapljica redno obiskuje vrtce in šole, policist konjenik Tomaž Celestina iz Šmartnega pri Litiji je redni krvodajalec, Sašo Kodrič iz Maribora pomaga pri promocijah, zdravstveni reševalec Boštjan Terbovc iz Tržiča je svoje življenje posvetil reševanju življenj.



Način dobrodelnosti



Boštjana je h krvodajalstvu spodbudil oče Anton, ki je kri daroval, dokler je lahko. Kolikokrat natančno je Boštjan daroval kri, ni štel, vsekakor pa je bilo to več kot dvajsetkrat. Prvič se je na krvodajalsko akcijo odpravil pri 18 letih, ponosen, da je dovolj star. »Pozneje se začneš zavedati, kaj to pomeni. Kot reševalec se s tem srečujem od blizu in še bolj se zavedam, kako potrebna je kri,« pravi krvodajalec, ki zadnja leta kri redno daruje dvakrat na leto. »Reševalci na terenu ne dajemo krvnih pripravkov, sem se pa o pomenu darovane krvi lahko že večkrat prepričal kot član helikopterske nujne medicinske pomoči na Brniku, ko smo premeščali bolnike ali poškodovane med bolnišnicami in so med drugim prejemali transfuzijo – sintetične krvi se ne da narediti. Na živce mi gredo tisti, ki širijo govorice, da se kri prodaja; s tem najbrž poskušajo utišati svojo slabo vest. Potrebujemo približno 400 krvodajalcev na dan, da nadomestimo dnevne zaloge v bolnišnicah, tako da viškov ni. Problem so tudi krvne skupine, nekaterih je dovolj, drugih primanjkuje,« pojasni.



Krvodajalstvo je način dobrodelnosti, tako kot ljudje darujejo evro v različnih dobrodelnih akcijah, bi lahko prav tako množično darovali svojo kri, je prepričan. »Odrasle poučujem prvo pomoč, kjer ljudi redno sprašujem, zakaj ne darujejo krvi, in slišim celo vrsto izgovorov. Kri se sicer obnavlja, štiri decilitre, kolikor je človek daruje, ni problematičnih, zdrav odrasel človek lahko izgubi do pol litra krvi brez škode za organizem. Nekatere teorije pravijo, da ga s tem spodbudimo, da se obnavlja.«