Sindikalne zdrahe zaradi odtekanja informacij na zavarovalnici Triglav

LJUBLJANA – Zavarovalnica Triglav je zaradi domnevne izdaje poslovnih skrivnosti sprožila izredno odpoved delovnega razmerja njihovemu zapolenemu, sicer tudi sindikalistu Miletu Zukiću.

Razlog? Zukić naj bi razkril podatke interne ankete, na kateri so anketiranci ocenjevali tako delo vodstva kot sindikatov v Triglavu, sporna vprašanja in odgovori pa naj bi se, po mnenju vodstva družbe, nanašala na komercialne popuste pri zavarovanjih: tako glede ureditve komercialnih popustov pri zastopnikih kakor tudi o »občutni razliki med komercialnimi popusti, ki so na voljo zastopnikom, in popusti, ki jih ponujajo zunanji izvajalci«, je poročal MMC.

Da se dobiti tudi 50-odstotni popust na zavarovanje, če poznaš pravega prodajalca avtov

Menda naj bi bile razvidne razlike, po »katerih je določen prodajalec avtomobilov po spletu oglaševal možnost 50-odstotnega popusta pri sklenitvi zavarovanja, kar je nekajkrat višji popust, kot ga imajo na voljo zastopniki Zavarovalnice Triglav«.

Prav razkritje razlik o popustih pri zavarovanjih, ki so seveda poslovna skrivnost zavarovalnice, je bil razlog za začetek postopka izredne odpovedi zoper Zukića.

Sindikalisti zaščiteni

V bran Zukiću se je takoj postavil sindikalist Dušan Semolič: »Zahtevamo ustavitev vseh postopkov proti Zukiću. To se v 21. stoletju ne bi smelo dogajati!« Z besedami podpore se je oglasil celo kolovodja sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj, čeprav ni jasno, kaj ima Zavarovalnica Triglav skupnega z javnim sektorjem. Zukićev odvetnik Mirko Bandelj pa ugotavlja, da do omenjene kršitve izdajanja poslovnih skrivnosti menda sploh ni prišlo, saj saj so bili podatki o premijah zavarovanj že prej objavljeni v medijih.

S Triglava medtem odgovarjajo, da le sledijo svojim poslovnim ciljem, ki jih seveda določajo tudi v dogovoru skupaj s svojimi sodelavci in zavračajo vsakršne navedbe, da bi s strani družbe potekale kakršnekoli aktivnosti omejevanja sindikalnega delovanja sodelavcev ali njihovih predstavnikov. Celoten odgovor si lahko preberete v okvirčku.