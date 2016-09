Sindikalisti vračajo Fursu: Delavci ne vidijo izhoda, zato si sodijo

V Sindikatu delavcev migrantov Slovenije nas obtožbe in sprenevedanja FURS-a sploh ne presenečajo. Pričakovati, da bomo govorili o imenih je prav za lase privlečeno, saj vsak zavezanec za plačilo davka ve, da na vrhu vsake davčne odločbe na veliko piše »DAVČNA TAJNOST«. Kot smo že včeraj zapisali v odgovoru FURS-u, so nas svojci pokojne prosili, da naj ne operiramo več z imenom, ker so baje bili šikanirani s strani uradnih organov, baje tudi s strani FURS-ovih inšpektorjev. Očitkov FURS-a, da gre za zlorabo žrtev za doseganje ciljev, sploh ne bomo komentirali. Zelo pa smo veseli, da na FURS-u zadevo raziskujejo, ker do sedaj so se vedno izključno izgovarjali na zakonodajo in okrožnice, torej so posredno priznali, da delajo napake. Na FURS-u se tudi vedno izgovarjajo, da so samo izvajalci veljavne zakonodaje, očitno temu ni tako, saj vemo, da delavke na FURS-u pišejo odločbe na osnovi okrožnic, ki nimajo nobene pravne podlage. V odgovor na FURS-ovo izjavo pa dodajamo: - pri vsakem informativnem izračunu je zraven položnica, - navedba, da naj bi zavezanki po informativnem izračunu pripadalo celo vračilo dohodnine v nobenem primeru ne drži, saj pri informativnih izračunih niso upoštevane še nobene olajšave. - v izjavi navajajo, da spoštujejo naš boj za svoje pravice, kar ne drži, mi se borimo tudi proti njihovem protizakonitem delu, ki pa je zagotovo posledica slabe slovenske davčne zakonodaje. Obenem pa FURS-u sporočamo, da naše delo ni preseglo mej dobrega okusa, ampak njihove astronomske odločbe s položnicami, ki nekatere krepko presegajo od 5.000 evrov. Nekateri novinarji tudi sprašujejo, če med člani zaznavamo povišano nagnjenost k samomorilnosti, tega ne moremo komentirati, saj nismo strokovnjaki za to področje. Vsekakor pa so zaskrbljujoče izjave delavcev migrantov v medijih, ko govorijo, da ne vidijo izhoda in celo grozijo, da bodo v vesolje še vzeli koga zraven. Spoštovani novinarji v kolikor želite poročati o stiskah delavcev migrantov, ki jih povzročajo nerazumne odločbe FURS-a, pa nas lahko pokličete in z veseljem vam bomo posredovali kontakt, da se boste lahko dogovorili za obisk in se sami prepričali, kdo je v primeru dvojnih obdavčitev presegel mejo dobrega okusa.