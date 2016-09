Sindikalist Semolič bankirja nagradil za sporno poslovanje

Na predsednika sindikata Semoliča smo v zvezi s podelitvijo priznanja možakarju, ki je hranilnico vodil sporno, naslovili vprašanja:



1. Ali glede na nagrado podpirate (sporno) poslovanje gospoda Stegneta?

2. Ali ste seznanjeni z ugotovitvami Banke Slovenije?

3. S čim konkretno si je gospod Stegne prislužil to nagrado?



Odgovoril nam je takole (nelektorirano):



»Gospod Jože Stegne ni dobil nagrade, pač pa priznanje za opravljeno 26-letno delo v Delavski hranilnici.



Zakaj?



Delavsko hranilnico so ustanovili sindikati leta 1990. To je bil projekt, ki je kljub vsem začetnim težavam uspel in Jože Stegne je takrat postal direktor uprave. V vseh teh letih obstoja Delavske hranilnice so bile zagotovo tudi težave, toda ni mogoče spregledati tudi uspehov. Vse to je v pomembnem delu zasluga Jožeta Stegneta in tudi njegovih sodelavcev. Začelo se je z nič.



Sedaj Delavska hranilnica zaposluje cca 300 ljudi in iz leta v leto se povečuje število komitentov, ki tej finančni ustanovi zaupajo. Gre za ustanovo, ki v času finančne krize ni potrebovala državne pomoči – za razliko večine drugih. Delavska hranilnica je ustanavljala svoje poslovalnice tudi v krajih, v katerih so velike banke svoje podružnice zapirale zaradi hlastanja po vse večjih dobičkih. Delavska hranilni nudi tudi članom sindikatov še posebne ugodnosti.



V konkretne poslovne odločitev Delavske hranilnice se ne spuščam. Za te zvem preko medijev. Za to obstoja nadzorni svet in uprava.



Prav je, da je Banka Slovenije okrepila nadzor nad poslovanjem nad vsemi bankami in hranilnicami. Kot vem so prav do vseh bank prihajala opozorila in predlogi, ki naj zagotavljajo bolj varno poslovanje – tudi do Delavske hranilnice. In to je potrebno spoštovati. To morata spoštovati tudi uprava in nadzorni svet Delavske hranilnice.«