Simoneti odstopil kot predsednik in član upravnega odbora DUTB

LJUBLJANA – Marko Simoneti je danes odstopil z mesta predsednika in člana upravnega odbora DUTB. Ne glede na to, da so poročila o poslovanju DUTB in nadzoru pozitivna ter da pri izplačilih prejemkov doslej niso bila ugotovljena neskladja s predpisi, je ugotovil, da nima več zaupanja vseh članov vlade, je sporočil po seji vlade.

Vlada je danes kot skupščina Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) obravnavala več poročil v zvezi z DUTB, med drugim o poslovanju v letu 2015 in prvem polletju letos ter o prejemkih v DUTB in v družbah v njeni lasti.

»Ne glede na pozitivne ocene teh poročil in ugotovitve pristojnih ministrstev, da pri izplačilih prejemkov doslej niso bila ugotovljena neskladja z veljavnimi predpisi, sem kot predsednik upravnega odbora dokončno spoznal, da osebno ne uživam več tistega minimalnega zaupanja s strani vseh članov vlade, ki je potrebno za uspešno opravljanje te zahtevne funkcije. S ciljem, da se čim prej zagotovijo stabilni pogoji za še boljše delovanje DUTB v prihodnjem obdobju, sem vlado na seji obvestil o svojem odstopu,« je v izjavi zapisal Simoneti.

Ob tem se je zahvalil za zaupanje tistim, ki so ga imenovali za člana upravnega odbora, in članom upravnega odbora, ki so ga izbrali za predsednika, »in me podpirali pri mojem delu od prvega do zadnjega dne«, ter zaposlenim na DUTB.

Finančna ministrica Mateja Vraničar Erman na novinarski konferenci po seji vlade o Simonetijevi odločitvi ni želela govoriti, saj da je bil del seje, na katerem je Simoneti članom vlade pojasnjeval stališča glede spornih vprašanj, zaprt in je Simoneti izrazil željo, da bo javnost sam obvestil o svojih stališčih.

Vlada je danes med drugim potrdila poročilo o poslovanju DUTB v letu 2015 ter se seznanila s poslovanjem prvem polletju letos in z rednim trimesečnim poročilom o nadzoru nad DUTB ministrstva za finance. Vlada je upravnemu odboru za poslovno leto 2015 podelila razrešnico. Za revizorja poslovanja v letih 2016 in 2017 je imenovala revizijsko družbo KPMG.

Kot je dejala ministrica, je DUTB po rekonstrukciji upravnega odbora DUTB v letu 2015 konsolidirala poslovanje in nadaljevala z unovčevanjem prenesenih slabih terjatev, kar je bila njena prvenstvena naloga, po spremembi zakona v začetku leta pa je tudi okrepila delovanje pri prestrukturiranju podjetij.

DUTB je lani unovčila 22 odstotkov prenesenih sredstev, kar je krepko nad zakonsko postavljeno mejo 10 odstotkov letno. V prvem polletju letos je ta delež znašal 6,2 odstotka, po osmih mesecih pa je z 11,2 odstotka že presegel zakonsko zahtevo, je povedala Vraničar Ermanova in dodala, da je delovanje DUTB kljub temu pripomoglo k ohranitvi številnih delovnih mest, veliko je bilo opravljenega pri velikih primerih, ogromno manjših primerov je bilo rešenih, izboljšala se je tudi komunikacija med DUTB in ministrstvom.

Redni nadzori, ki jih nad DUTB izvaja ministrstvo, niso ugotovili nepravilnosti. Pokazali so sicer na določene pomanjkljivosti glede poročanja, kar pa bodo odpravili z uvedbo rednih mesečnih poročil.

Vlada je tako ugotovila, da DUTB izpolnjuje svoj mandat ter da je tudi glede notranjega upravljanja dosegla pomemben napredek v smeri preglednosti poslovanja in urejenosti notranjih pravil, je povedala ministrica.

O reviziji računskega sodišča, ki pregleduje poslovanje DUTB v letu 2015, je dejala, da je DUTB z aktivnostmi, med drugim s krepitvijo korporativnega upravljanja v DUTB v prvi polovici leta, odgovorila na številna vprašanja, ki jih je računsko sodišče izpostavilo v reviziji poslovanja v letu 2014 in jih bo morda tudi v reviziji za 2015. Ko bodo prejeli osnutek poročila, bodo argumente pregledali in ukrepali v skladu s priporočili, je dodala ministrica.

Člani vlade iz vrst DeSUS in SD so pred sejo vlade poudarjali, da je Simoneti izgubil njihovo zaupanje. Razlog so pogovori upravnega odbora, ki so ušli v javnost in v katerih je Simoneti predlagal obvod Lahovnikovega zakona pri določanju plačil kriznim menedžerjem, ki jih DUTB angažira v podjetjih v njeni lasti.

DUTB je tako zaradi prejemkov po letu dni znova ostala brez glavnega neizvršnega direktorja. Še dva primera, ki so jih razkrili posnetki - eden je povezan z nagrajevanjem vodilnih v Cimosu, drugi pa z Jannejem Harjunpääjem iz DUTB - segata v čas, ko sta DUTB vodila Lars Nyberg in Torbjörn Mansson, ki sta prav zaradi izigravanja politike prejemkov ta položaja morala zapustiti oktobra lani. Vlada je na njuno mesto imenovala Simonetija oz. Imreja Balogha kot glavnega izvršnega direktorja. DUTB je sredi leta prenovila politiko prejemkov DUTB, ki pa podrobneje določa (le) način izračuna prejemkov za tri izvršne in tri neizvršne direktorje.