Silvestrovanje na temo Vojne zvezd

Slovenci in tudi tuje gostje konec leta še posebno radi obiskujejo naša zdravilišča, zato nas je zanimalo, kako so pripravljeni na božične in novoletne praznike.



V Termah Čatež pričakujejo dobro zasedenost. »Prostih je še nekaj sob in apartmajev, vendar pričakujemo skoraj polno zasedenost na prehodu starega leta v novo,« so povedali na Čatežu. »Največ povpraševanja je po krajših paketih (za par dni). Kot je zdaj že trend, bodo tudi letos povpraševanje in rezervacije vedno bolj kratkoročni in v zadnjem hipu. Poleg gostov v hotelih in apartmajih bomo v letošnjih božično-novoletnih dnevih gostili številne kampiste, ki bodo prišli z avtodomi in v prazničnem vzdušju preživeli decembrske praznike.«



Utrip najdaljše noči bodo v Termah Čatež doživeli predvsem gostje iz Italije, Hrvaške, Srbije in Slovenije ter od drugod. Sicer pa se novoletni prazniki tam ne končajo s prvim delovnim dnem naslednjega leta. »Tudi letos bodo trajali še v januarju,« so povedali v čateških termah. »Do takrat namreč gostimo najprej hrvaške, nato srbske goste, ki se namesto smučanja razvajajo v toplih termalnih bazenih zimske Termalne riviere ali pa si to privoščijo kot postajo na poti tja ali nazaj.«



Z baklami k polnočnici



Tudi v Termah Krka na Dolenjskem in ob morju se obetajo zabavna praznovanja. Poleg prijetnega razvajanja v bazenih s termalno vodo, objema toplote v različnih savnah in vsakodnevnih dobrodejnih športnih aktivnostih se gostom obeta nadvse pester animacijski program s pohodi z baklami, plesom, kreativnimi delavnicami in kulturnimi dejavnostmi, pa tudi skrbno izbrano kulinariko. V Termah Dolenjske Toplice bo decembra ljubezen še bolj kot sicer potovala skozi želodec, saj bo celotno dogajanje posvečeno čokoladi. Silvestrovanje bo v znamenju umirjene klavirske glasbe, soja sveč ob bazenu in romantike …



V božičnem času bo goste Term Šmarješke Toplice v zdraviliškem parku razveseljevala prava zimska pravljica z glasbo in s tržnico izdelkov umetnostne obrti. Za ogled zimske okolice Šmarjeških Toplic bo organiziran zanimiv in poučen pohod z baklami. V novo leto bodo gostje lahko odplesali v temperamentnih ritmih latino glasbe.



Novoletni prazniki ob morju so posebna vrsta doživetja. Decembra bo v Talasu Strunjan organizirana istrska tržnica z dobrotami iz kakija, pa tudi razne ustvarjalne delavnice. Za humorno in kulturno obarvanost bivanja v Strunjanu bo poskrbljeno z nastopi gledaliških komedijantov in mešanega pevskega zbora. Najdaljša noč v letu bo v znamenju rokenrola z živo glasbo.



V znamenju slovesne ali poskočne glasbe bo dogajanje zanimivo tudi na Otočcu. V Hotelu Šport bo na božični večer organiziran pohod z baklami k polnočnici, z okrepčilom s čajem, kuhanim vinom in z različnimi dobrotami. Na silvestrovo si bodo lahko gostje čim več dobrih želja izmenjali ob živi glasbi v hotelski restavraciji, na gradu Otočec pa polnoč dočakali ob romantičnih zvokih godalno-vokalnega tria.



Zasedenost hotelov Term Krka bo med letošnjimi novoletnimi prazniki približno takšna kot lani. Po trenutnih podatkih bodo najbolj zasedeni hoteli Talaso Strunjan in v Termah Dolenjske Toplice. Razmerje med domačimi in tujimi gosti je sicer precej uravnoteženo, med tujimi pa bo tradicionalno največ Italijanov. Ti imajo še posebno radi Balneo, ki jim kot eden najboljših evropskih wellness hotelov ponuja prijetna sprostitvena in kulinarična doživetja. Veliko bo tudi ruskih, avstrijskih in nemških gostov, v šmarješkem Vitariumu pa Nizozemcev, ki bodo leto 2017 začeli z učenjem novega življenjskega sloga in učinkovitimi programi razstrupljanja ter hujšanja.



Prevladujejo italijanski gostje



V Thermani Laško se je začelo obdobje intenzivnega povpraševanja gostov po počitnicah v terminu od 20. decembra. Tako za božični kot tudi novoletni čas so na prvem mestu med potrjenimi rezervacijami Italijani, sledijo jim Avstrijci in domači gostje. V Thermani bodo gostje v novo leto skočili na treh različnih silvestrovanjih – v hotelu Vrelec in hotelu Thermana Park bo na voljo klasično gala silvestrovanje z izbrano kulinariko in živo glasbo, pri čemer bo v hotelu Thermana Park tematska black & white zabava. V Termalnem Centru Thermana Park bo prav posebno silvestrovanje na bazenih, ki bo letos potekalo na temo znanstvenofantastične Vojne zvezd, primerno za celotno družino.



Terme in zdravilišča Sava Turizma bodo med praznikov dobro zasedeni. »Naše hotelske zmogljivosti so zapolnjene predvsem v novoletnih praznikih,« sporočajo iz Sava Turizma. »Gostje iz germanskih trgov prevladujejo v Termah 3000 v Moravskih Toplicah in Zdravilišču Radenci, v Termah Ptuj prevladujejo italijanski gostje, domačih gostov pa je med prazniki največ v Termah Banovci in Lendava. Pripravljajo se na silvestrovanje ob bazenih (Terme 3000 – Moravske Toplice, Hotel Ajda) za vse tiste, ki bi radi preživeli vstop v novo leto nekoliko drugače. Gala silvestrovanja, na primer v Termah Ptuj v Grand Hotelu Primus bodo splet kulinaričnega razvajanja (šesthodni meni silvestrske večerje) in kopanja ob ptujskem termalnem vrelcu z dodatnim wellness razvajanjem v enem najboljših tovrstnih centrov v Sloveniji.



»Med božično-novoletnimi prazniki v Termah Olimia, tako kot vsa leta doslej, tudi letos pričakujemo polno zasedenost hotelskih zmogljivosti,« sporočajo iz Podčetrtka. »Nekaj več je le še prostih apartmajev v Vasi Lipa in Aparthotelu Rosa, a tudi ti se lepo polnijo. Tako za božične kot tudi za novoletne praznike prevladujejo italijanski in slovenski gostje, sledijo gostje iz Avstrije in Hrvaške.«



Silvestrski program bo potekal na kar štirih prizoriščih s popolnoma različnimi tematikami. »Poleg slavnostnih silvestrskih večerij z živo glasbo za naše hotelske goste – Megamix band v Wellness Hotelu Sotelia S in ansambel Katrca v Hotelu Breza – smo v prostorih za savno najprestižnejšega Wellnessa Orhidelia pripravili prvovrstno selfness zgodbo za pare, tokratna tematika je zlato in prestiž,« so še povedali v Termah Olimia. »Vse željne nore zabave do jutranjih ur v bazenskem delu čaka prava brazilska vročica – all inclusive silvestrovanje v kopalkah, kjer bodo za spektakularen vstop v novo leto poskrbeli atraktivne brazilske plesalke, DJ Ney in naši animatorji s tematskimi vložki za odrasle in otroke.«



Trenutna zasedenost med božično-novoletnimi počitnicami v Termah Zreče je na ravni lanskega leta. Za zdaj bodo gostili polovico slovenskih in polovico tujih gostov. Med tujci bo največ Madžarov, Italijanov, Rusov in Nemcev. »Glede na povpraševanje ter trend odločitev v zadnjem hipu v prihodnjih tednih pričakujemo še kar veliko rezervacij,« dodajajo v Zrečah, kjer se bo v prihodnjih dneh zaključila obnova terapevtskega bazena in dela zdravstva. Tako bodo goste in obiskovalce v prazničnih dneh pričakali novo okolje ter pestri programi.