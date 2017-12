Silvestrovanje na prostem? Pozor, razglasili so številna opozorila

LJUBLJANA – Na najdaljšo noč v letu vreme ne bo najbolj naklonjeno silvestrovanju na prostem. Vremenoslovci agencije za okolje so namreč na spletni strani objavili celo oranžna in rumena opozorila.

Na severozahodu je velika nevarnost (četrte stopnje) snežnih plazov, na jugozahodu države so razglasili rumeno opozorilo zaradi vetra in padavin, na severovzhodu države pa oranžno opozorilo zaradi močnega vetra. Zaradi tega so na spletni strani agencije za okolje izdali celo posebno opozorilo in zapisali: »V noči na ponedeljek bo predvsem v severovzhodni Sloveniji in ponekod na Notranjskem pihal okrepljen jugozahodni veter. Najvišje hitrosti bodo do okoli 70 km/h«.

Janez Markošek je za Val 202 napovedal, da se bo vreme ponoči nad celotno Slovenijo pooblačilo, začelo bo rahlo deževati.

Če se boste danes odpravili silvestrovat na prosto, bodo poleg penine torej obvezna oprema tudi topla oblačila, vodoodporna obutev, dežnik ali pelerina.

Podobne oziroma še slabše vremenske razmere pa bodo na prvi dan novega leta. Dež, veter in sneg so razlog, da sta severovzhod in severozahod obarvana oranžno, preostanek Slovenije pa rumeno. Opozorilo zaradi snega velja tudi za torek.

Na spletni strani agencije za okolje pa so izdali tudi posebna opozorila zaradi možnosti razlivanja manjših vodotokov. »V ponedeljek čez dan in v noči na torek bodo močneje narasle reke v južni Sloveniji, nekatere se lahko razlijejo ob strugah. V prihodnjih dneh se bo gladina vode na ojezerjenih poljih notranjskega in dolenjskega krasa ponovno poviševala. Nekoliko se bodo povečale tudi poplavljene površine na Ljubljanskem barju,« so še zapisali.