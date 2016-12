Silvestrovanje: Modrijani v Ljubljani, Helena Blagne v Mariboru

LJUBLJANA, MARIBOR – V več mestih in krajih po Sloveniji bodo zvečer potekala množična praznovanja na prostem, na katerih se bodo poslovili od starega leta in stopili v novo. V nekaterih mestih bo opolnoči ognjemet, med njimi v Ljubljani, kjer pričakujejo več deset tisoč ljudi. Po napovedi vremenoslovcev bo noč jasna, tako da vreme ne bo izgovor za ostajanje doma.

Prvi bodo silvestrovali najmlajši, saj ponekod zanje že dopoldne pripravljajo programe s pravljičnimi junaki, z glasbenimi nastopi in s prihodom dedka Mraza.

V prestolnici se bo mogoče zvečer v ritmu različnih glasbenih zvrsti zabavati na štirih prizoriščih. Na Kongresnem trgu bodo za zabavo poskrbeli Modrijani in hrvaški tamburaši Begini, na Trgu francoske revolucije pa bo zabava v rock ritmih, saj bodo nastopili Kreshesh Nepitash, Avven, Malevolence in Elvis Jackson.

Na Mestnem trgu bodo na odru SwingTones in Anika Horvat, Pogačarjev trg pa bo namenjen ljubiteljem narodnozabavne glasbe, ki jih bodo razveselili ansambel Pika si ter France in Korado s skupino Krila. Nebo nad mestom bo minuto čez polnoč razsvetlil ognjemet z Ljubljanskega gradu.

V Mariboru se bodo na prostem zabavali na Trgu Leona Štuklja, kjer bosta nastopili Tanja Žagar in Helena Blagne ter za njima Čudežna polja.

Osrednje prizorišče v Celju bo na Krekovem trgu, kjer bo obiskovalce zabaval Rok Ferengja in njegov Rok 'n' band, v Murski Soboti pa bosta na Trgu zmage za glasbeni program poskrbeli skupini D'Kwaschen Retashy in Tropic. Opolnoči jih bo razveselil ognjemet.

Na Glavnem trgu v Kranju se bodo zbrani pozibavali v ritmu legende slovenske zabavne glasbe Toma Juraka in skupine Joške v'n, v Novem mestu bodo silvestrovali z Nino Pušlar in njeno spremljevalno skupino, v Kopru pa bodo nastopili Tulio Furlanič in Marino Legovič ter skupina Tequila. Tudi v Kopru napovedujejo ognjemet.