Sikstinska kapela za bibliofile

Izšla je prestižna izdaja o Sikstinski kapeli v treh knjigah: Poslednja sodba, Strop in Freske iz 15. stoletja. Avtor te ekskluzivne trilogije je Antonio Paolucci, pod slovenski prevod se je podpisala Irena Trenc-Frelih. Gre za skupno izdajo založb Edizioni musei Vaticani, Scripta Maneant in Mladinske knjige. Za ves svet so natisnili 1999 izvodov, od tega jih je 50 v slovenskem jeziku, za posamezno trilogijo pa je treba odšteti 13.000 evrov.



Znesek je visok, zato je toliko bolj razveseljivo dejstvo, da so zgolj v nekaj dneh prodali že 28 izvodov, poznavalci pa so prepričani, da bodo v kratkem pošli vsi. Tako nas učijo izkušnje s prejšnjimi bibliofilskimi projekti Mladinske knjige, ki so bili razprodani – še posebno hitro je pošla izdaja o renesančnem mojstru Leonardu da Vinciju. Odlično se je prodajala tudi luksuzna Biblija.



»Knjige kupujejo v glavnem fizične osebe,« nam je zaupala Laura Štraus iz službe za odnose z javnostmi pri Mladinski knjigi. »Po njih segajo za različne namene, nekateri jih imajo za investicijo, drugi kot darilo ali kot dediščino vnukom. Med kupci je veliko ljubiteljev umetnosti. Razumljivo je, da se nihče ne želi izpostaviti. Nekateri opravijo nakup kar prek telefona, ne da bi z njimi imeli druge stike.«



Izdaja je logična posledica letošnjega profesionalnega fotografiranja poslikav, ki so delo renesančnega genija Michelangela (1475–1564) ter zaščitni znak Sikstinske kapele. Slednja spada med najbolj obiskane turistične točke na svetu in najbolj prepoznavne umetniške stvaritve Rimskokatoliške cerkve (tam kardinali volijo papeža). Fotografiranja veličastnih fresk so se lotili prvič po obsežni restavraciji, ki se je odvijala med letoma 1977 in 1999, ter po 500 letih od nastanka poslikav. Michelangelove podobe prekrivajo vso kapelo (stene, strop in oltarne stene) in jo s svojo izrazno močjo in mojstrsko izvedbo dvigujejo nad podobne stvaritve po drugih koncih sveta. V knjigah so predstavljene s pomočjo vrhunske digitalne tehnologije, zato imamo opravka z daleč najboljšim knjižnim prikazom doslej. Skoraj polovica slik v knjigah je v naravni velikosti, nekatere so predstavljene kot tristranske priloge. Knjige so seveda ročno vezane in oblikovane, to velja tudi za usnjene hrbte. Vsaki je dodana okrasna vrvica iz zlate preje.



Ustvarjalci slovenske izdaje knjige, zanjo smo pravice prejeli med prvimi, celo prej kot Kitajci, so vse tri knjige prevedli in uredili (Tine Logar) razmeroma hitro. Razlog za to je, da v njej ni prav veliko besedila, saj je poudarek na fotografijah. Vsak, ki je že obiskal Sikstinsko kapelo, dobro ve, da si je zelo težko ogledati vse podrobnosti, bodisi zaradi fizičnih razdalj bodisi zaradi časovnih omejitev. Odlika knjig je prav dosegljivost teh podrobnosti, številne izmed njih odsevajo avtorjevo razpoloženje.