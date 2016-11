Si bo Trump upal priti  k nam na željo Rusov?

LJUBLJANA – Naši državni organi ter za to pristojne ustanove in službe bi potrebovali največ dva do tri tedne za to, da bi pripravili vse potrebno za morebitno prvo srečanje novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa z ruskim predsednikom Vladimirjem Vladimirovičem Putinom. Če bi se, kajpak, oba predsednika glede tega strinjala in bi se odločila prav za Slovenijo, bi srečanje brez kakršnih koli zagat oziroma do podrobnosti lahko pri nas pripravili še pred začetkom pomladi, na primer že februarja prihodnje leto.

