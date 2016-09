Shod pomočnic vzgojiteljic: Za ene je vedno denar, za druge pa nikoli

LJUBLJANA – Pred poslopjem vlade je bil shod pomočnic vzgojiteljic. Po ocenah organizatorjev se jih je zbralo do 2000, zahtevale pa so takojšen začetek pogajanj za sklenitev dogovora o višjih plačah. »Nismo več pripravljeni prenašati, da je za ene vedno denar, za druge pa nikoli. Zahtevamo zvišanje plač zdaj in takoj,« je dejal Branimir Štrukelj. Protest sta skupaj pripravila Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) in Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije (Vir). Na njem pa so s transparenti vlado sporočali »Spoštujte naše delo«, »Za pošteno delo pošteno plačilo«, »Vzgajamo otroke, ne pasemo ovc«, »Zaslužimo si več« itd.

Na uro trajajočem shodu so se zvrstili številni govorci. Po besedah glavnega tajnika Sviza Štruklja se država hvali z najboljšimi vrtci v Evropi, na drugi strani pa pomočnicam vzgojiteljic ponuja mizerijo. »Vaša lojalnost do otrok in njihovih staršev bi morala biti nagrajena, ne pa da ljudje, ki slabo delajo, dobivajo ogabno velike dodatke za lojalnost,« je dejal. Vprašal se je, ali je normalno, da lahko eni v tej državi vedno dobijo, kar zahtevajo, drugi pa nikoli nič. »Ker je tega dovolj, bom citiral geslo s kongresa SKEI: Včeraj smo prosili, danes zahtevamo, jutri bomo vzeli,« je napovedal.

Po besedah sekretarja Vira Bojana Hribarja so se na shodu zbrali zato, ker zahtevajo dostojno plačilo, dvig plač in zmanjšanje razlike med pomočnico vzgojiteljice in vzgojiteljico, »seveda ne na račun slednjih«. »Skrajni čas je, da to pomanjkljivost plačnega sistema končno odpravimo,« je pozval. Predsednica glavnega odbora Sviza Jelka Velički je vladi sporočila, da jim je dovolj obljub, neprebranih pisem in večletnega priznavanja anomalij v plačnem sistemu ter na drugi strani neukrepanja. »Naše potrpljenje je doseglo vrh. Če z današnjim shodom ne bomo dosegli ničesar, se bo ulica ponovila in vedno več nas bo,« je napovedala in požela vzklike odobravanja. Predsednica sindikalne konference predšolske vzgoje Sviza Marjana Kolar je ocenila, da so vsi zbrani najboljši dokaz, kako pereč je položaj pomočnic vzgojiteljic. Težava se po njenem vleče že dolgo, namesto da bi se položaj urejal, pa se pomočnicam vzgojiteljic nalaga le več dela in izvajanje dodatnih dejavnosti. »Ker se ni nič premaknilo, se moramo premakniti in uporabiti druge metode pritiska. Vladi sporočamo, da z izgovori, da ni denarja, da je treba varčevati, pri nas ne bo uspešna,« je dejala in pozvala k takojšnjim pogajanjem. Spregovorila je tudi pomočnica vzgojiteljice iz Maribora Darja Legenštein in poudarila, da so skupaj z nazivom pomočnica vzgojiteljice sprejele tudi pedagoško delo. Tako skupaj z vzgojiteljico načrtujejo delo in aktivno sodelujejo pri vzgojnem programu, »zato menimo, da si zaslužimo več kot zgolj minimalno plačo«. Ministrico za izobraževanje, znanost in šport Majo Makovec Brenčič je pozvala, »naj takoj in nemudoma odpravi to plačno anomalijo«.

»Zavzemamo se in zahtevamo, da se naš status primerno ovrednoti. Dolgo let smo bili tiho, obljubam smo slepo verjeli in bili večkrat žejni prepeljani čez vodo. Zdaj imamo tega dovolj,« pa je dejal pomočnik vzgojitelja iz vrtca v Murski Soboti Aljoša Rudaš. Dodal je, da ne bodo dovolili, da jim vlada obljublja še nadaljnjih sedem let.

Pomočnice vzgojiteljice že nekaj časa opozarjajo na prenizko vrednotenje svojega dela. Osnovni plačni razred pomočnice vzgojiteljice je trenutno 19., kar pomeni okoli 650 evrov, pri tem pa lahko napredujejo le za 10 plačnih razredov.