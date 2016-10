Šest policistov  na eno harmoniko

PODLEHNIK – Imeti se lepo je danes težko in, kot kaže, tudi drago. Veselje je te dni zagotovo minilo Renata Lebra oziroma Štajerskega Brendija in tiste, ki jih je zabaval na nedavni trgatvi v Halozah. V radostno prireditev so se vmešali dva vinjena krajana, nato pa še angeli v modrem.



September in oktober sta meseca trgatev, ki se v tem času vrstijo po vsej Sloveniji. Tudi v Podlehniku niso izpustili tradicionalnega običaja obiranja in prešanja grozdja. Ljubitelji vinske kapljice se radi poveselijo in medse povabijo kakšnega godca. Letos jim je zaigral Štajerski Brendi in popoldne polepšal z napevi ob spremljavi meha. Potem so se začele težave. »Trgatev pri nekaj hišah in vikendih, nikjer naokoli nikogar, samo tisti, ki smo bili na trgatvi. Lep dan, glasba, skratka, lepo smo se imeli in prijetno je bilo. Povabili so me prijatelji in nisem mogel zavrniti vabila, da pridem in zaigram,« pripoveduje.



Plačala bosta organizator in muzikant



Potem pa na vsem lepem... »Naenkrat sta se pripeljala policist in policistka, okoli pol četrte popoldne je bilo. Vprašala sta, kaj imamo, in povedala, da so dobili prijavo zaradi motenja miru. Organizator trgatve je dobil kazen,« nadaljuje. Brendija sta opomnila, da naj bi igral preglasno in naj malce stiša, nato sta odšla. Policista sta delo opravila v skladu z veljavno zakonodajo. Zakon o varstvu javnega reda in miru med drugim določa, da se kaznuje »kdor z uporabo televizijskega ali radijskega sprejemnika, drugega akustičnega aparata ali akustične naprave ali glasbila moti mir ali počitek ljudi in povzroča hrup in to ni posledica dovoljene dejavnosti«. Prireditelj naj bi hotel dogajanje ustrezno prijaviti, vendar naj bi mu na policiji rekli, da se tovrstne zasebne stvari ne prijavljajo. Zakaj je potem dobil kazen, ne vedo. A kar je, je in stvari nihče ni želel še bolj zapletati. »Glede hrupa zaradi glasbe smo se s policistoma mirno pogovorili, bila sta korektna in po njunem napotilu smo naravnali jakost na nižjo stopnjo. Brez muzike na trgatvi namreč pač ne gre,« pravi Brendi. A nezadovoljne udeležence trgatve je čakalo še eno neprijetno presenečenje. Kmalu zatem, ko so opravilo nadaljevali, so se policisti znova oglasili. »Ne vem, kako glasni smo bili, smo pa po dogovoru s policistoma stišali zvok. V drugo so kazen zaradi hrupa napisali meni. Igral sem brezplačno, v zameno pa pokasiral globo,« pripoveduje glasbenik.

