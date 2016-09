Senica pogorel: sodišče odločilo, kdo ni kriv za propad Katarine Kresal

LJUBLJANA – Miro Senica je izgubil še eno tožbo proti Bojanu Požarju. Ta je na twitterju zapisal, da šesto.

Na LJ okrajnem sodišču pravkar končana že 6 (!) tožba Mira Senice / Katarine Kresal proti moji malenkosti. Oproščen. pic.twitter.com/9vBU41E7qY — BojanPožar (@BojanPozar) September 6, 2016

Senica je vložil proti novinarju že sedem tožb, od tega je štiri že pravnomočno izgubil, od ene je odstopil, eno je izgubil danes, en postopek pa še teče. Požar je pred dnevi na svojem portalu zapisal, da ga Senica krivi za hitri propad politične kariere njegove zasebne in poslovne partnerice Katarine Kresal.

Matozu vzelo sapo

Danes sta se Senica in Požar srečala na sodišču zaradi članka, ki ga je ob protestih proti eliti napisal Požar. Očital mu je, da je s svojim zapisom protestnike usmeril proti njemu in njegovi partnerici Katarini Kresal. Požarju je danes zaradi članka »Kdaj bo to pisalo? Senica in Kresalova, vrnita 7 milijonov evrov v Mercator« grozilo devet mesecev pogojne zaporne kazni.

Nad predlagano kaznijo devetih mesecev pogojne zaporne kazni je bil Franci Matoz, odvetnik Bojana Požarja, zgrožen. »Ob taki kazni mi je vzelo sapo,« je dejal in predlagal oprostilno sodbo, »ker nihče takrat ni prišel pred dom Mira Senice«. Senica in Kresalova naj bi se zaradi navedb počutila ogroženo, zapisi pa naj bi spodbudili h grožnjam tudi novinarja Mitjo Lomovška.

Požar ima dovolj

Nad predlaganim je bil osupel tudi Bojan Požar. »Nikoli še nisem bil za kaj takega obsojen. Nihče v tej sobi ne verjame, da je kriv ta članek. Bil sem šokiran. Nihče mi ne postavi vprašanja, vsi govorijo le o Lomovšku. Predlagam, da se to že enkrat konča in se vsi vrnemo k svojemu delu.«