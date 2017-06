Sem Slovenka, še bolj Prekmurka

Slovenija, Prekmurje. Pokrajina na repu naše države, morda, mogoče bolj stereotipno kot ne, od države pozabljena. Tudi če se malce pohecamo, pa nas na to, vsake toliko, opominjajo statistične analize. Nič zato, jaz sem še vedno Prekmurka, nepozabljeno deklarirana. Ponosna na to, da sem Prekmurka. Prav Prekmurci smo se že zgodaj zavedali, da je v povezovanju moč, saj smo prva izpod fašizma osvobojena slovenska pokrajina. Ko sem pregledovala zgodovino Prekmurja, sem zasledila tudi podatek, da je bila 7. maja 1945 formirana Prekmurska brigada, ki je sodelovala v sklepnih bojih na slovenskih tleh in v zadnjih bojih druge svetovne vojne v Evropi. Torej, potem ko smo se Prekmurci osvobodili, smo pomagali še drugim. Recipročno ali ne. Prekmurje je, če mi dovolite, da kot Prekmurka pokažem zanos lokalne patriotke, res republika zase, in še danes me daje občutek, da je najbogatejše s poštenimi ljudmi. In če sem se še nedavno jezila, da nimamo doma dobrega omrežja za internet in telefon, sem zdaj hvaležna za ta luksuz. Seveda jezila pod narekovaji. Tu pa tam mi ustreza misel na pobeg v Pomurje, kjer bom težko dosegljiva in se bom naužila drugih življenjskih nujnosti, ne samo interneta in telefona.

