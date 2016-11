Sejem ilustracij  v Vodnikovi domačiji

V soboto, 3. decembra, ob 17. uri bo svoja vrata odprla težko pričakovana druga izvedba sejma ilustracij v ljubljanski Vodnikovi domačiji. Gre za svojevrstno mešanico prodajne razstave in srečanja z avtorjem, saj ti osebno prodajajo svoje umetnine. Lani je sejem obiskalo približno 900 ljudi, ki so bili nad njim več kot zadovoljni, številni so umetnine kupovali za novoletna darila. »Odločitev, ki smo jo sprejeli lani in služi prav namenu ponujanja umetniških del po cenah, ki si jih slehernica in slehernik lahko privoščita, je, da se bodo cene na sejmu gibale med nič in 300 evri. To je bila številka, za katero smo, tudi same slehernice, menile, da bi jo lahko dale iz žepa, če bi se nenadoma srečale z umetnino, ki bi nas prepričala,« nam je zaupala vodja Galerije Vodnikove domačije dr. Petja Grafenauer. »Ker pa galeristika ni eksaktna znanost, si lahko privoščimo tudi izjeme in poigravanja z lastnimi pravili in to tudi storimo, kadar se nam zdi, da je taka odločitev na mestu. Veseli nas, da postajamo kraj, kjer se hrani nekaj zbranega znanja o prodajni ilustraciji danes. Trudimo se postati prostor, kjer znamo svetovati vsakemu kupcu ilustracij; od takega, ki je na bankomatu pravkar dvignil predzadnjih 20 evrov da bi dekletu kupil darilo, do takega, ki bi se veselil, da bi umetnost že vendarle postala davčna olajšava, da bi lahko uveljavljal svoj večtisočevrski vložek v nakup umetnin.«



Že leta se Grafenauerjeva kot kustosinja spopada s problemom, da v Sloveniji ni živahnega trga za umetnost. »Pri nas so stene stanovanj prazne, v prestolnicah na Zahodu pa na stenah mnogokrat kar vrvi od umetnosti. Nikoli ne bom pozabila obiska pri upokojeni​ policijski načelnici v Parizu, kjer sem se počutila, kot da nisem stopila v stanovanje, ampak v galerijo sodobne umetnosti. In ker sem po srcu socialistka, idealistično menim, da je umetnost za vse, in ne le za bogate. Zato sem kar poskočila od veselja, ko sva pred dobrimi tremi leti z vodjo Vodnikove domačije Tino Popovič snovali programe in je predlagala sejem ilustracije, in to takšen kakovosten, živahen, a dostopen. Tina se je takrat pravkar vrnila z obiska sejma ilustracije v Londonu in naključje je hotelo, da sem potem v kratkem v London potovala tudi sama in si ogledala njihovo ilustratorsko sceno. Ko se vrneš s takih potovanj, kjer čutiš živahnost in stik z občinstvom, nazaj domov in tu čaka dejstvo, da potencialni zbiralci jadikujejo, kako težko je priti do ilustracij, ti pa veš, da umetniki komaj čakajo, da bi jim jih ponudili, in se trudijo sami prek spletnih portalov, oglaševanja, razstav, je odločitev za sejem logična, še posebno če je tvoje delo program nove galerije. Odločitev ekipe Vodnikove domačije je bila: poskusimo oblikovati kakovosten sejem ilustracije, strokoven, a živ in s ciljem, da bo v vsako šišensko hišo, pozneje pa morda ljubljansko ali slovensko, priromala vsaj ena ilustracija. Poskusimo ga narediti tako, da bodo od njega imeli kaj ilustratorji in da bo namenjen tudi tistemu občinstvu, ki nima letnega proračuna za nakup umetniškega dela. Da bodo kupci za svoj denar dobili čim kakovostnejše ilustracije.«



Lani so številni kupci ilustracije kupovali kot božična darila. Ne nazadnje je bila izbira avtorjev zavidljiva, njihova ponudba pa dovolj raznolika, da se je našlo nekaj za vsak okus. Tokratna izvedba sejma bo daljša od lanske, saj bo trajala kar 28 dni, z ilustratorji se bomo lahko osebno srečevali ob sobotah, raztegnili pa so tudi delovni čas, saj bo sejem odprt do 19. ure. »Prevetrili smo seznam ustvarjalcev, ohranili nekatere opuse lanskega leta in povabili nekatere avtorje, ki na sejmu še niso razstavljali. Avtorji ustvarjajo različno hitro, mi pa si želimo predstaviti ilustracije, ki jih lani nismo. Kakovostnih avtorjev je mnogo in ustvarja se že seznam potencialnih razstavljavcev za naslednje leto. ​Sejmu smo letos dodali program z delavnicami, dogodki, okroglo mizo in predstavitvami novoizdanih knjig ter najpomembnejših institucionalnih akterjev na področju ilustracije.​« Dodati velja, da je lani sodelovalo 22 avtorjev, letos pa se bo na 84 kvadratih razstavnih površin predstavilo kar 29 ilustratork in ilustratorjev.



Petra Grafenauer pojasnjuje, da za prihodnje leto razmišljajo o povezovanju s sorodno mislečimi v mednarodnem prostoru. »Za zdaj si predstavljamo, da bi ta mednarodnost delovala na ravni spremljevalnega programa, morda bi pri razmisleku o selekciji avtorjev sodeloval tuj kustos. Zdaj izbor že drugo leto opravljam sama in poskušam biti pri tem strokovna, kritična, strateško prevejana in etična, a posameznikov horizont ima svoje meje, zato so sveži znanje in pogledi v Vodnikovi domačiji vedno dobrodošli.​«

Letos sodelujejo



Ana Baraga, Beli sladoled, Blackbear & Whitebear, Zvonko Čoh, Jure Engelsberger, Milanka Fabjančič, Teja Ideja, Maja Kastelic, Tanja Komadina, David Krančan, Marjan Manček, Matija Medved, Nina Mršnik, Silvan Omerzu, Arjan Pregl, Zoran Pungerčar, Rone 84, Alenka Sottler, Zora Stančič, Damijan Stepančič, Hana Stupica, Peter Škerl, Igor Šinkovec, Nina Štajner, Andrej Štular, Petra Varl, Sašo Vrabič, Meta Wraber in Ana Zavadlav.