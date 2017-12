Šefic: V Piranski zaliv so vpluli hrvaške ladje in policijski čolni

KOPER – Zjutraj nekaj pred 7. uro so tri hrvaške ribiške ladje, ki so jih spremljali hrvaški policijski čolni, vplule v slovensko morje, je v izjavi za medije pojasnil državni sekretar Boštjan Šefic. Slovenska policija se je nemudoma odzvala in celotno dogajanje tudi dokumentirala. Kasneje so se razmere umirile in v tem trenutku vse poteka normalno.

Slovenska policija je hrvaške ribiške ladje opozorila, da se nahajajo v slovenskem morju, da so nezakonito prestopile državno mejo ter da so v prekršku in da bo policija izvedla ustrezne prekrškovne postopke, je v današnji izjavi za medije v Kopru pojasnil državni sekretar na notranjem ministrstvu Šefic.

Celotno dogajanje je bilo tudi dokumentirano in na podlagi tega bo policija izvedla vse potrebne aktivnosti. Kasneje je v slovensko morje sicer vplula še ena ladja, a po ugotovitvah slovenske strani se je to zgodilo zaradi okvare enega od hrvaških ribiških čolnov. »Kasneje je bilo v slovenskem morju mirno in ta trenutek vse poteka normalno,« je dodal državni sekretar.

Šefic je obenem poudaril, da slovenski državni organi nadzirajo celotno slovensko morje in imajo situacijo »popolnoma pod nadzorom«. Na žalost pa še vedno prihaja do incidentov oziroma prekrškov. »Naredili bomo vse, da bi bilo tega čim manj oziroma da tega ne bi bilo. Če pa bo, bomo seveda ukrepali v skladu z zakonodajo in tudi izrekli globe,« je dodal.