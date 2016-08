Šef ZZZS Fakin za pet let v toplice in še plačali mu bodo

LJUBLJANA – Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je imenovala Marjana Sušlja za novega vršilca dolžnosti generalnega direktorja zavoda. Mandat bo začel 15. septembra. Ob tem je skupščina sklenila, da dosedanjega v. d. generalnega direktorja Sama Fakina razreši s 14. septembrom. Fakin namreč odhaja v gospodarstvo.

Človek iz sistema

Sušelj, po izobrazbi psiholog, je zadnjih šest let vodil ljubljansko območno enoto ZZZS. Mandat začasnega vodje javne zdravstvene blagajne bo opravljal do nastopa funkcije novega generalnega direktorja, ki bo imenovan na podlagi ponovnega razpisa, a največ za eno leto. V predstavitvi članom skupščine je kot kratkoročne cilje in naloge izpostavil uspešen zaključek poslovnega leta 2016, pri čemer bodo po njegovih besedah odhodki nekoliko višji kot prihodki, in pripravo finančnega načrta za prihodnje leto. »Izkušnje kažejo, da smo v preteklih letih imeli več apetitov, kot smo jih bili sposobni pokriti,« je dejal.

V okviru finančnega načrta se namerava med drugim osredotočiti na skrajševanje čakalnih vrst. »Ne bom obljubljal, da ne bo čakalnih vrst. Se bomo pa skušali znebiti vsaj tistih, ki so nedopustno dolge,« je napovedal. Poleg tega namerava ministrstvu predlagati spremembo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je po njegovem mnenju zastarel in pomanjkljiv. Napoveduje tudi »vzpostavitev konstruktivnih sodelovalnih odnosov z ministrstvom za zdravje. Moramo sodelovati, neproduktivno je 'prepucavanje' prek medijev«.

Kot premier: nehati 'jamrati'

»Marsikaj lahko naredimo, če vzpostavimo korektno sodelovanje stroke in politiko in z drugimi akterji na področju zdravstva. Treba je nehati 'jamrati' in uvesti kulturo nenehnih izboljšav.« Sušelj meni, da je zdravstvo v Sloveniji dobro, ampak ne bo takšno ostalo, če si bomo zatiskali oči. »Treba se bo dogovoriti, kje bomo dobili dodatna sredstva,« je dejal in opozoril na dodatne stroške na račun financiranja dolgotrajne oskrbe v prihodnje. Rešitve za izboljšanje zdravstvenega sistema med drugim vidi tudi v spodbujanju rešitev e-zdravja. Po drugi strani pa bi bilo po njegovem mnenju možno tudi spremeniti organizacijo ZZZS. Med prednostnimi nalogami bo izvedba razpisa za generalnega direktorja ZZZS in zagotovitev stabilnega vodenja. Napovedal je, da se bo prijavil na razpis tudi za polni mandat generalnega direktorja, če bo imel podporo skupščine in ministrstva za zdravje.

Debelih devet let Fakina

Fakin je ZZZS vodil dobrih devet let, prvič je bil na čelo javne zdravstvene zavarovalnice imenovan leta 2007, drugič štiri leta pozneje. Nato je dobro leto opravljal funkcijo vršilca dolžnosti generalnega direktorja. Dvakrat se mu je namreč zalomilo v DZ, kjer ni dobil zadostne podpore za nov mandat, medtem ko sta ga upravni odbor in skupščina ZZZS podpirala. Fakina namreč ni podprla največja koalicijska stranka SMC, iz katere je tudi ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc. Kot razlog so navedli vsebinska razhajanja oz. to, da hočejo na mestu prvega moža ZZZS človeka, s katerim bodo lahko izpeljali zdravstveno reformo.

V poslovilnem nagovoru na današnji skupščini je Fakin dejal, da »pride čas, ko je treba reči: ne zmorem več«. Za odhod iz ZZZS se je odločil zaradi veliko razlogov, a skupščina ni bila razlog za to. Ocenjuje, da se v prihodnjih dveh letih ne bo zgodilo nič, da bi lahko v zdravstvu uresničili, kar je treba narediti. Negotovost v zadnjih letih je, kot pravi, vplivala tudi na njegovo zdravje, tako da je tudi to eden od razlogov, da se umakne.

Skupščini: Ščitite strokovne službe

Članom skupščine je položil na srce: »Ščitite strokovno službo ZZZS, uprite se diktatu politike. Sklepati politične kompromise, ko gre za denar zavarovancev, je zmotno. V zadnjih 10 letih sem bil večkrat priča odločitvam v škodo zavarovanim osebam in v korist posameznim interesnim skupinam. Tega ne smete spustiti v to sobo za nobeno ceno.«

Z odhodom iz ZZZS mu je, kot je dejal, malo padel kamen s srca, po drugi strani pa ga je malo strah, glede tega, da bo prevzel vodenje Thermane Laško, pa šaljivo: »Odhajam za pet let v toplice in še plačali mi bodo za to.«