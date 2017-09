Sedemnajstletna Romana orje bolje kot marsikateri krepki dedec

PTUJ – Na šolskem posestvu Turnišče pri Ptuju je potekalo 61. državno tekmovanje oračev Slovenije in 23. državno tekmovanje dijakov biotehniških šol v oranju. Razlika med najboljšimi še nikoli ni bila tako tesna, saj sta drugouvrščena Jože Zver in Matej Kostevc le za malenkost zaostala za zmagovalcema Antonom Filakom in Igorjem Patetom. S tem sta se strinjala tudi glavni tajnik ZOTKS Jožef Školč, ki je državno tekmovanje 26 oračev v konkurenci tekmovalnih plugov krajnikov in obračalnih plugov ocenil iz zornega kota opazovalca, in Igor Hrovatič, ki je bil v vlogi predsednika vrhovne komisije oziroma glavni sodnik.

Po letu 2011, ko je bilo v Podravju zadnje tovrstno državno tekmovanje, so na posestvu biotehniške šole v Turnišču pri Ptuju na dvodnevnem tekmovanju nastopili prav vsi najboljši slovenski orači, zmagovalci predhodnih sedmih regijskih tekmovanj (in domačini). Na državno tekmovanje dijakov biotehniških šol pa jih je s petih šol prišlo devet, ki so se zelo uspešno kosali z izkušenimi orači. Prvo ime je bila Romana Kumin, dijakinja 2. letnika Biotehniške šole Rakičan. Sedemnajstletnica je bila namreč edina ženska v moški družbi. V konkurenci plugov krajnikov oba dneva ni bila samo boljša od moških vrstnikov, temveč si je priorala tudi skupno 10. mesto.

Zmagi v elitni članski tekmi sta bili zelo tesni. Potem ko je tudi letos v skupnem seštevku v konkurenci 15 oračev plugov krajnikov zmago ponovil 59-letni Belokranjec Anton Filak iz Gribelj pri Črnomlju, je bilo še tesneje med 11 tekmovalci, ki so orali z obračalnimi plugi. Serijski zmagovalec z Dolenjskega Igor Pate je bil namreč letos od Mateja Kostevca (Posavje) na koncu boljši za vsega 3,5 točke. To je zanj v tej konkurenci že 12. državni naslov. Drugi dan tekmovanja, ko so orali na strnišču, pa sta s Kostevcem zbrala enako število točk. Prednost iz prvega dne je bila Filaku dovolj, da je kljub drugemu mestu (za prav tako zelo izkušenim Jožetom Zverom) drugi dan in zaostankom 5,5 točke ponovil lanski državni naslov, ki je po podatkih ZOTKS skupno njegov šesti. Ta dosežka tako Papeta kakor Filaka prihodnje leto vodita na svetovno tekmovanje, ki bo v Nemčiji.

61. državno tekmovanje oračev je bilo v Turnišču.

Že letos, 1. in 2. decembra, pa bosta Anton Filak in Igor Pate, ki sta bila tudi zmagovalca lanskega državnega tekmovanja – in državna prvaka imata vselej pravico nastopiti na svetovnem tekmovanju leto zatem – orala še na 54. svetovnem tekmovanju, ki bo v Keniji v Afriki. Za Pateta bo to že 11. nastop na največjem tekmovanju, za Filaka pa 9. v svetovni eliti. Slednji, ki je povedal, da je bil to njegov zadnji nastop na državnem tekmovanju in bo prihodnje leto v Nemčiji v tekmovalnem smislu zaključil svojo 48-leto kariero, zagotovo velja za najbolj vsestranskega slovenskega orača. Edini se namreč lahko pohvali z državnimi naslovi tako v oranju s plugi krajniki, prav na tem prizorišču pa je leta 2011 zmagal tudi v konkurenci obračalnih plugov. Prav v obeh kategorijah je potem nastopil tudi na svetovnem tekmovanju.

Družina Filak velja za najbolj tekmovalno oraško družino v Sloveniji, saj je letos na peščeni zemlji Dravskega polja z obračalnim plugom oral tudi 30-letni Miha. V svojem 2. nastopu je pristal na 3. mestu. Še uspešnejši je bil Jure, ki je v letih 2013 in 2015 v oranju s plugi krajniki postal državni prvak in nastopil na dveh svetovnih tekmovanjih. Torej se lahko Filakovi (ni upoštevan letošnji) pohvalijo s kar 10 nastopi v svetovni eliti. Skupno tretji pa je bil med plugi krajniki letos 17-letni Tomaž Divjak iz Orehove vasi, zagotovo naš največji oraški talent. Skupno so slavili dijaki BŠ Rakičan.