Še zadnjič so se poslovili od nerazdružljivih prijateljev

MURSKA SOBOTA – Svojci, prijatelji in znanci so se v današnjem deževnem popoldnevu še poslednjič poslovili od tragično preminulih prijateljev Denisa Kalamarja in Gregorja Šömna. Na murskosoboškem pokopališču so se zbrali v veliki žalosti. Usoda jim je namreč na krut način odvzela nerazdružljiva prijatelja, ki sta še pred nekaj dnevi živela, kot da imata na dlani ves svet.

A se je zgodilo tisto, kar vsi globoko obžalujejo. Minuli petek so se trije prijatelji – z omenjenima je bil še Goran Trajbarič, ki ga bodo pokopali v sredo – z letalom odpravili v Bovec. Po raftingu so se proti večeru odločili, da se vrnejo na Brnik, a je letalo kmalu po vzletu poslalo klic na pomoč, nato pa treščilo ob pobočje Krasjega vrha. Vsi trije so umrli na kraju nesreče.

