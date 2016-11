Še vedno žalujemo za prostim 2. januarjem

LJUBLJANA – Minuli teden smo bili deležni podaljšanega vikenda – šolarji in dijaki so nato še ves teden uživali v počitnicah –, zdaj pa nas le še mesec in pol loči od naslednjih dela prostih dni. Kot bi trenil, bo tu december ter z njim božično-novoletni prazniki, ki pa so nekoliko krajši kot nekoč. Pred štirimi leti so nam namreč po več kot pol stoletja vzeli dela prost 2. januar in zdaj si moramo nekoliko hitreje opomoči od silvestrovanja. Kot je pokazala naša tokratna anketa, ki jo za Slovenske novice opravlja oddelek za tržne raziskave (STIK), se s tem še vedno nismo sprijaznili.



Kar 74 odstotkov anketirancev namreč ne podpira takratne odločitve, da ta dan ne bo več dela prost, 16 odstotkov vprašanih jo podpira, šestim odstotkom manj pa je glede tega povsem vseeno. Takrat, leta 2012, je bila gospodarska kriza na vrhuncu in s tem mrzlično iskanje rešitev za omilitev posledic, vključno s tem, kako iz državljanov iztisniti še dodatno kapljico produktivnosti. Omenjeni ukrep, ki je prišel s sprejetjem zakona o uravnoteženju javnih financ, je bil eden takšnih.

