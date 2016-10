Se vaš otrok igra s to kitaro? Nemudoma jo umaknite

LJUBLJANA – Zdravstveni inšpektorat je odkril nevarno igračo in jo odpoklical. Gre za kitaro, ki so jo našli v okviru rednega nadzora. Zveza potrošnikov Slovenije svetuje, da igračo odstranite z dosega rok otrok. Vrnete jo lahko v trgovino, kjer ste jo kupili, saj ste upravičeni do povrnitve kupnine.

In zakaj je igrača odpoklicana? Vzorec ni prestal preizkusa, ker ni skladen s predpisi o varnosti igrač: pas v celoti ali delno namenjen nošnji okrog vratu nima hitrega odpiralnega mehanizma.