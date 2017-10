Se vaš otrok igra s to igračo? Takoj mu jo vzemite

LJUBLJANA – Opravljene analize vzorca otroškega kozmetičnega seta so pokazale, da igrača vsebuje več barvil, ki niso na seznamu dovoljenih v kozmetičnih izdelkih, kar ni skladno z uredbo o kozmetičnih izdelkih v povezavi z uredbo o varnosti igrač, poroča Zdravstveni inšpektorat RS. Prodajalec je izdelke zato umaknil s prodajnih polic in odpoklical, potrošnikom pa svetujejo, naj jih ne uporabljajo, ampak naj jih raje vrnejo prodajalcu.

Inšpektorat je v okviru rednega inšpekcijskega nadzora odvzel več vzorcev igrač kozmetičnih setov ali kozmetičnih izdelkov, ki so igrače, z namenom preverjanja njihove skladnosti s predpisi. Igrače so bile glede konzervansov, alergenov, kovin in nitrozaminov ter označevanja analizirane v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano ter glede barvil v švicarskem laboratoriju.

Podatki o izdelku:

Otroški kozmetični set Fatti Bella

Št. artikla: 25447

EAN koda: 80007632254476

Št. lota: TG-HD-02

Poreklo: Kitajska

Proizvajalec: Toys garden SRL, Via Sestriere 85c, Torino

Maloprodaja: HUA SHEN d.o.o., Supermarket Baihu, Prešernova c. 80, 1290, Grosuplje