Še tisti, ki vozijo kros, imajo lepšo cesto

Ana Vodišek je razočarana nad občino, ker ta še vedno ni sanirala ceste in plazov po septembrskem neurju. Foto Dejan Javornik

CESTA, KI TO NI

HRASTNIK – Čeprav je od enega najbolj uničujočih letošnjih neurij pri nas – poleg Štajerske in Koroške je zajelo tudi večji del Zasavja – minilo že tri mesece, posledic hude ure v vasi Turje pri Dolu pri Hrastniku še zdaleč niso odpravili. Lahko bi celo rekli, da se je stanje od takrat še poslabšalo. Spomnimo, takrat je s hudournikom v dolino in na travnik ob vodnem zbiralniku in črpališču Japihovec zgrmelo več tisoč kubikov skal.

