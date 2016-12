Še so možnosti za beli božič

LJUBLJANA – Če ste že obupali nad belim božičem, vas lahko razveselimo, saj še obstajajo možnosti za sneženje prav v prazničnih dneh. Spletni vremenski portali namreč napovedujejo snežinke.

»Težko kar koli rečem, a do srede ali četrtka bo še suho in podobno kot zdaj, potem pa lahko sneži. Lahko tudi, da ne bo nič, se pa nakazuje, da prihaja sprememba,« nam je povedal dežurni vremenoslovec Agencije RS za okolje (Arso) Jure Cedilnik. Res je, da je do takrat še daleč in se lahko še kaj obrne, ampak za zdaj kaže, da zna prav prihodnji konec tedna tudi snežiti.

Ali bomo torej imeli bel božič? Tudi to je težko reči, a če bodo te napovedi zdržale vse do takrat in če bo sneg pokazalo več zaporednih izračunov, potem lahko upamo na belo odejo. Ampak o tem bo več znanega v ponedeljek.

Do sredine prihodnjega tedna pa bo vreme torej podobno kot doslej, le da se je onesnaženost zraka zaradi prevetrenosti nekoliko zmanjšala. Čez dan se bo ogrelo do devet stopinj Celzija, zjutraj bodo temperature še naprej pod lediščem.