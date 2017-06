Se odpravljate na štajersko avtocesto? Bolje, da ne

Na Prometno-informacijskem centru sporočajo, da bo ponoči s srede na četrtek štajerska avtocesta na določenih odsekih popolnoma zaprta. Popolne 30 minutne zapore v obe smeri bodo tako med:

- Arja vas - Šentrupert med 22. in 22.30 uro in 23:30 in 24. uro;

- Šentrupert - Vransko med 1. in 1.30 uro.

Če se že odpravite na pot, boste morali na teh odsekih peljati po stari, vzporedni cesti.

Več kilometrov se stoji

Že celo popoldne vozniki stojijo v zastojih na Štajerki: med priključkoma Fram in Slovenska Bistrica - sever proti Ljubljani se kolona vije med 4 in 2 km. Zastoj (2,5 km) je nastal tudi med priključkoma Žalec in Šempeter proti Ljubljani.



Stojite v zastoju? Pošljite nam fotografijo.