Se odpravljate na pot? Nekatere ceste so blokirane

LJUBLJANA – Zaradi obilnih padavin marsikdo to noč ni spal. Da so razmere precej resne, pričajo tudi razmere na cestah. Prometnoinformacijski center poroča o popolnih zaporah cest zaradi plazov in vdorov vode:

– prelaz Ljubelj na avstrijski strani zaradi plazu;

– regionalna cesta Bohinjska Bistrica–Bled v Bohinjski Bistrici pri bencinskem servisu zaradi vdora vode;

– na glavni cesti Most na Soči–Tolmin pri Modreju zaradi poplavljenega cestišča;

– regionalna cesta Luče–Solčava med Raduho in Robanovim kotom zaradi plazu.