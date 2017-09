Se ministru Klemenčiču maje stolček?

LJUBLJANA – SDS bo danes vložila interpelacijo proti ministru za pravosodje Goranu Klemenčiču, so sporočili. Natančno bo vzroke za interpelacijo na današnji novinarski konferenci predstavil poslanec SDS Branko Grims. Eden od njih naj bi bilo Klemenčičevo ravnanje v primeru domnevnega pranja denarja v NLB v času, ko je vodil KPK.

Primer domnevnega pranja iranskega denarja v NLB obravnavata preiskovalna komisija državnega zbora, ki preiskuje bančno luknjo in jo vodi poslanec SDS Anže Logar, ter komisija državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki jo vodi poslanec SDS Branko Grims. Posebej za ta primer je bila nedavno ustanovljena tudi preiskovalna komisija, ki jo vodi poslanec SMC Jani Möderndorfer.

Komisija, ki jo vodi Logar, je o sumu pranja denarja v NLB pripravila vmesno poročilo, komisija, ki jo vodi Grims, pa je o tem pripravila posebno poročilo. Obe poročili je državni zbor v torek sprejel.

Predsednik SDS Janez Janša je še pred tem, ob vložitvi kandidature Romane Tomc za predsednico republike, izrazil pričakovanje, da bodo po glasovanju o poročilih odstopili Klemenčič, generalni direktor policije Marjan Fank, vodja specializiranega državnega tožilstva Harij Furlan in odgovorni v uradu za preprečevanje pranja denarja.

Več nepravilnosti?

Klemenčič je do zdaj javno že povedal, da je bila Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) o zadevi obveščena, a je ovadbo po dolžnosti predala policiji. Zdajšnji predsednik Boris Štefanec pa je v zvezi s tem dejal, da ne more trditi, da ovadba ni bila podana: »Ni pa bila podana tako, da bi bila pri KPK evidentirana in da bi bila arhivirana. V arhivu KPK je namreč ni.«

Kot neuradno navaja STA, domnevno pranje denarja v NLB ni edini vzrok, zaradi katerega SDS vlaga interpelacijo. V stranki so sicer v preteklosti Klemenčiču večkrat očitali nepravilnosti pri prijavi osebnega premoženja in nepravilnosti pri vodenju KPK.

V SDS so bili kritični tudi do nedavno sprejete novele zakona o kazenskem postopku, na katero je državni svet v torek izglasoval veto. Janša je v zvezi s tem na twitterju zapisal, da je državni svet z 32 glasovi proti štirim zavrnil »skrpucalo«, novelo zakona o kazenskem postopku, s katero je minister po njegovem mnenju poskušal krepiti policijsko državo. Ob tem je ponovil poziv Klemenčiču k odstopu.