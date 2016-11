Se ministrici izteka čas?

LJUBLJANA – Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc zagotavlja, da pri sklepanju sporazuma z zdravniškim sindikatom Fides ni prekoračila pooblastil. »Če bo treba, bomo še dodatno pojasnili, ampak kar se mene tiče, je sporazum dogovorjen in rezultat izhodišč oziroma pooblastil, ki mi jih je dala vlada,« je dejala.

Kot je ob robu sestanka z direktorji slovenskih bolnišnic na Debelem rtiču pripomnila ministrica, je predsednik vlade Miro Cerar že povedal, da je po tem, ko se je podrobno seznanil s posameznimi točkami tega sporazuma, sam ugotovil, da je bilo »vse v danih okvirih pogajalskih izhodišč«.

Vlada je namreč danes obravnavala parafirani sporazum s Fidesom in ugotovila, da je v besedilu marsikaj tako navedeno, da ni kristalno jasno, je po seji vlade v izjavi novinarjem povedal minister za javno upravo Boris Koprivnikar. Vlada je zato Kolar Celarčevi skupaj z vladno pogajalsko skupino naložila, da ji v najkrajšem mogočem času za obravnavo na naslednji redni seji predloži natančnejša pojasnila k posameznim določbam parafiranega sporazum, vključno s finančnimi posledicami.

Da sicer glede samega sporazuma s Fidesom v tem trenutku ni vse jasno, pa je priznal direktor Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije Metod Mezek, ki je sicer ocenil, da bodo v prihodnjih dneh dobili več informacij o tem, kaj dogovor pomeni in kakšna finančna bremena predstavlja. Sam upa, da bodo zavodi dobili več denarja, saj »brez tega ne gre«. »Zavodi so že zdaj podfinancirani in dodatne finančne obveznosti do zavodov morajo biti tudi krite,« je dodal.

Za prvega moža Ortopedske bolnišnice Valdoltra Radoslava Marčana pa je sporazum s sindikatom »neki začetek, da se začne premikati«. Po njegovih besedah je ministrica razložila, da naj bi se prek variabilnega dela plače nagrajevalo zdravnike, pač odvisno od tega, koliko bodo naredili. Kot je opozoril, pa bo treba pri tem spremeniti tudi zakon.

Direktorica novogoriške bolnišnice Nataša Fikfak je napovedala, da bodo skupaj s predstojniki vseh služb in oddelkov najprej pripravili simulacijo, drugi korak pa bo ocena obremenjenosti, »da bomo na podlagi standardov in normativov videli, koliko zdravnikov nam dejansko primanjkuje in koliko lahko naredimo s tem, kar imamo«.

Fikfakova je sicer opozorila na nevarnost, da si lahko sporazum vsak interpretira po svoje, zaradi česar bo treba tudi pri variabilnem delu plače postaviti neke objektivne kazalnike.