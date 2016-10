Še koze nočejo piti vode, za vaščane pa je dobra?!

TRNOVO OB SOČI – Vasica Trnovo ob Soči, ki leži ob cesti iz Bovca proti Kobaridu, šteje vsega skupaj 138 duš, le v visoki poletni sezoni jih je tam precej več. Ne staroselcev. Tisti, ki so poletni višek, govore drugače, ne tako nežno melodično kot kleni domačini. Vasica je namreč znana kot izhodišče za vodne športe, predvsem kajakaštvo, tam je tudi ena redkih naravnih kajakaških slalomskih prog v Evropi in tujih turistov je med glavno sezono res veliko. Prav v povezavi z vodo, pa ne rečno, ampak tisto iz vodovoda, so se Trnovci znašli v sporu z matično občino Kobarid. V težave, nemara celo sodne, bi lahko zabredli čisto vsi občani. Takole, posredno, zaradi plačila stroškov odvetnikov in sodnih mlinov.



Štorija se je začela, ko je na devet desetletij star, za moderni čas že neustrezen vodovod pristojno komunalno podjetje Tolmin postavilo napravo za kloriranje vode. Trnovci so sprva mirno posredovali odgovornim nestrinjanje s tem postopkom, ki je za človeški organizem lahko tudi škodljiv. Dosegli niso nič. Potem so se odločili za demokratični pristop k odpravi težave. Sto pet vaščanov je podpisalo peticijo, s katero zahtevajo odpravo dodanega hiperklorita v svoji pitni vodi. V občini se niso zganili. Niti sestanek na krajevni skupnosti, kjer se je zbrala vsa vas in pozvala odgovorne, naj za boga milega že odstranijo tisto napravo za kloriranje z njihovega vodovoda, ni pomagal.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«